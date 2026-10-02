Venezuela muestra pasajes de buen fútbol y saca un empate sin goles ante Corea del Sur en fecha FIFA: así fue el gol de La Vinotinto anulado por el VAR

La selección nacional de fútbol de Venezuela cosechó un valioso empate 0-0 frente a Corea del Sur en el compromiso amistoso disputado en el estadio Munsu de Ulsan.

El planteamiento táctico que dispuso el entrenador Oswaldo Vizcarrondo neutralizó los circuitos de juego del cuadro local, bajo la dirección del estratega español Robert Moreno, en un duelo caracterizado por el control de la posesión y la intensidad defensiva.

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Durante el desarrollo de las acciones, el árbitro central invalidó a instancias del VAR una anotación del delantero venezolano Jesús Ramírez por posición adelantada, mientras que el conjunto surcoreano también sufrió la anulación de un tanto por una infracción de Hyeon-Gyu Oh contra el guardameta José Contreras.

​“La actuación del equipo en territorio asiático confirma la madurez táctica del grupo y la capacidad para competir al máximo nivel frente a selecciones mundialistas. Mantener la posesión del balón y conservar el arco en cero ante figuras internacionales demuestra el crecimiento continuo de nuestro fútbol”, evaluaron miembros del cuerpo técnico venezolano tras el pitazo final.

El talentoso atacante del Atlético de Madrid, Kang-in Lee, figuró en la alineación titular del cuadro asiático y disputó la totalidad del compromiso y recibió una tarjeta amarilla ante la fuerte presión del bloque medio del equipo visitante.

La representación surcoreana buscaba la recuperación tras la severa caída que sufrió el pasado lunes ante Uruguay, pero la disciplina estructural del bloque venezolano impidió el desequilibrio en el marcador final.

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​La Vinotinto continuará su itinerario por el continente asiático para enfrentar el próximo martes a la selección de Jordania en el cierre de la fecha FIFA de partidos internacionales. Con este resultado favorable en calidad de visitante, el balompié venezolano consolida una imagen de solidez colectiva y competitividad dentro del escenario deportivo internacional.