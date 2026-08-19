Aeropuerto de Maiquetía realiza simulacro para reapertura tras los terremotos

Este miércoles en La Guaira, Venezuela, se realizó el primer simulacro para poner a prueba las terminales provisionales instaladas en el aeropuerto internacional que sirve a Caracas tras los graves daños que sufrió por el doble terremoto en junio.

El Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía se encuentra en la zona más afectada por los sismos consecutivos de magnitud 7,2 y 7,5 que dejaron más de 6.400 muertos y devastaron la ciudad del mismo nombre.

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El simulacro puso a prueba el funcionamiento de las áreas habilitadas, con las que se espera operar a un 40% de capacidad.

Cabe recordar que la infraestructura del aeropuerto más importante del país sufrió daños que afectaron incluso a la pista de aterrizaje principal, lo que limitó sus operaciones a vuelos humanitarios durante varias semanas.

La jefa del régimen venezolano, Delcy Rodríguez, que asumió el poder en enero tras la caída del dictador Nicolás Maduro en un operativo estadounidense y gobierna bajo presión de Washington, anunció a inicios de julio un plan para reabrir "a la brevedad" la terminal aérea.

Estados Unidos apoyó temporalmente las operaciones aéreas con soporte técnico y logístico después de los sismos.

Ante la crisis, las autoridades prepararon dos terminales provisionales de salida y otros dos de llegada en enormes carpas afuera de la infraestructura afectada.

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Los vuelos de carga se reactivaron el 5 de agosto, pero las operaciones con pasajeros no tienen fecha definida.