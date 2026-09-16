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Delcy Rodríguez

Rick Scott a NTN24: "Delcy Rodríguez no es bienvenida en EE. UU.; es una matona, es jefe de carteles de la droga"

septiembre 16, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Noche
El senador de EE. UU. afirmó en entrevista con NTN24 que el régimen interino de Rodríguez no es legítimo y que la reducción del tráfico de drogas responde a las acciones de Washington.

En entrevista exclusiva con NTN24, el senador de EE. UU., Rick Scott, lanzó duras críticas contra la jefe interina del régimen de Venezuela, Delcy Rodríguez, descalificando la legitimidad de su administración y tildándola en repetidas ocasiones como "una matona" que no vela por las necesidades reales del pueblo venezolano.

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Durante la conversación, el legislador republicano sostuvo que la reciente disminución en la salida de cargamentos de droga desde suelo venezolano no obedece a gestiones del régimen interino, sino a la presión operacional ejercida por Estados Unidos.

Asimismo, Scott descartó de forma tajante la posibilidad de un eventual encuentro entre la dirigente venezolana y el presidente Donald Trump en territorio norteamericano, enfatizando que Rodríguez no es bienvenida en el país y exigiendo la liberación inmediata de todos los presos políticos.

"Delcy Rodríguez no es bienvenida en Estados Unidos, no me veré con ella, no hablaré con ella, y si la veo le diría esto en la cara: Usted es una matona, usted es jefe de carteles de la droga, mata a EE. UU., libere a los presos, frene la opresión y llame a elecciones”, aseveró el legislador.

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Estatus de Diosdado Cabello y Vladimir Padrino: Cuestionado sobre las recompensas internacionales de hasta 25 millones de dólares que pesan sobre figuras del chavismo, el congresista manifestó que la definición sobre el futuro judicial de dichos actores debe quedar en manos del pueblo venezolano en el marco de una transición democrática.

Habló también sobre la Premio Nobel de Paz, María Corina Machado, a quien calificó como una “buena amiga”. En ese sentido, Scott desaconsejó su retorno inmediato a Venezuela hasta que no se logre frenar la violencia y existan garantías reales de seguridad para su integridad física.

Las declaraciones del senador reafirman la postura de la línea dura del Congreso de EE. UU. frente al proceso de transición en Caracas.

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