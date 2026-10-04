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La cuestionable posición que ha tenido Lula frente a Venezuela pese a decir que defiende democracia

octubre 4, 2026
Por: Redacción NTN24
En medio de las elecciones presidenciales que se dieron este domingo en Brasil, que tuvieron como protagonista a Flavio Bolsonaro y Lula da Silva, también se rememora el papel que ha tenido el mandatario de 80 años en la región, especialmente por sus cuestionadas posturas frente al régimen de Venezuela. En 2023, durante la visita de Nicolás Maduro a Brasilia, Lula calificó como "narrativa" las acusaciones de autoritarismo contra la dictadura.

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