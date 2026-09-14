Revelan la causa de muerte de la actriz Hayden Panettiere

La muerte de la actriz Hayden Panettiere, reconocida por sus participaciones en producciones como Heroes, Nashville y la saga Scream, continúa provocando conmoción en el mundo del entretenimiento.

Panettiere falleció el domingo 16 de agosto a los 36 años, luego de que los servicios de emergencia fueran llamados a una vivienda en Greenville, donde encontraron a una mujer inconsciente.

Un día después de su fallecimiento, la Oficina del Forense del Condado de Greenville confirmó que se había realizado la autopsia. Sin embargo, los primeros análisis no fueron suficientes para establecer cuál fue la causa de su muerte. Las autoridades señalaron que serán necesarios estudios adicionales para determinar qué ocurrió.

Ahora, el medio estadounidense TMZ aseguró que la verdadera causa de la muerte de la actriz fue por una intoxicación producida por oxicodona adulterada con fentanilo.

Citando "fuentes vinculadas al caso y con conocimiento directo del mismo", Hayden tenía un "traficante de drogas de larga data" en Los Ángeles, que le suministraba varios medicamentos recetados en el mercado negro, incluida la oxicodona.

"Hayden consumió varias drogas que compró a su traficante durante el vuelo de Los Ángeles a Carolina del Sur el día antes de su muerte. Las autoridades creen que tomó una pastilla de oxicodona la mañana de su fallecimiento y que dicha pastilla contenía fentanilo", señaló TMZ.

Ahora, la DEA en Los Ángeles está "reconstruyendo activamente la relación entre Hayden y su traficante de drogas, intentando rastrear la pastilla mortal hasta él".

Esto abre un nuevo capítulo en el caso con el que surgen similitudes con el de la muerte del rapero Mac Miller, en el que un narcotraficante fue condenado por suministrarle al rapero drogas.

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Durante los últimos años, la actriz había hablado abiertamente sobre distintos momentos difíciles de su vida. En sus memorias, This Is Me: A Reckoning, recordó su experiencia como actriz desde pequeña, la maternidad, su salud mental y la muerte de su hermano menor, Jansen Panettiere, quien falleció en 2023 a los 28 años. Hayden también explicó públicamente cómo esa pérdida afectó su vida y las emociones que tuvo que enfrentar después de la muerte de su hermano.

Panettiere era madre de Kaya, hija que tuvo junto al exboxeador ucraniano Wladimir Klitschko. Su última aparición pública conocida ocurrió en el aeropuerto LaGuardia de Nueva York, donde fue vista en compañía de una amiga.

Antes de su muerte, Panettiere concedió una de sus últimas entrevistas a la revista para padres Dear Momé. En ella reflexionó sobre el momento personal que atravesaba y aseguró que continuaba trabajando en sí misma y enfrentando el presente día a día.