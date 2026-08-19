Terremotos dejaron 94 estructuras de la Iglesia Católica afectadas en Venezuela, según balance preliminar de la Conferencia Episcopal Venezolana

De acuerdo con un balance preliminar compartido recientemente por la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV), 94 estructuras de la Iglesia Católica sufrieron daños materiales tras el fuerte doble sismo ocurrido el pasado 24 de junio de 2026 en Venezuela.

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El informe técnico clasifica los daños de la siguiente manera: 85 templos (parroquias y capillas), 6 casas parroquiales y de retiro, un hospital, un seminario y un registro eclesiástico.

Respecto a los daños generales que dejó el doblete sísmico, el régimen venezolano emitió un nuevo boletín informativo semanal con fecha del 17 de agosto de 2026.

El reporte actualizado consolida un total de 6.438 personas fallecidas, mientras que las brigadas de emergencia mantienen en 6.462 el número de personas rescatadas de los escombros.

Vale mencionar que, aparte de los fallecidos, heridos y desaparecidos, miles de familias se encuentran damnificadas.

Dos sismos consecutivos de magnitudes 7,2 y 7,5 en la escala de Richter sacudieron al país suramericano la noche del miércoles 24 de junio.

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Las regiones más afectadas por los dos potentes movimientos telúricos son: La Guaira, Caracas, Miranda, Aragua, Falcón y Carabobo.

Una nación tarda en recomponerse entre 6 y 10 años en promedio tras un terremoto devastador que destruya toda una región.

Este tiempo, vale recalcar, varía según el nivel de desarrollo económico y la estabilidad política.