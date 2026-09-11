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Viernes, 11 de septiembre de 2026
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Bancos

Entidades bancarias no abrirán el lunes 14 de septiembre en Venezuela

septiembre 11, 2026
Por: Redacción NTN24
Fotografía de una sucursal del Banco de Venezuela - Foto de referencia: EFE
Fotografía de una sucursal del Banco de Venezuela - Foto de referencia: EFE
Las aplicaciones móviles y páginas web funcionarán con normalidad para transferencias y pago móvil.

El venidero lunes 14 de septiembre las entidades bancarias en Venezuela no abrirán sus puntos físicos.

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Motivo: Es feriado bancario debido a la conmemoración del Día de la Virgen de Coromoto.

Sin embargo, las aplicaciones móviles y páginas web funcionarán con normalidad para transferencias y pago móvil.

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Asimismo, también tendrán pleno funcionamiento los cajeros automáticos, tanto para consultas como para retiro de efectivo.

Entretanto, algunas de las oficinas ubicadas en centros comerciales podrían abrir de forma parcial.

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Cabe recordar que el sistema bancario en Venezuela tiene 22 días feriados durante el año.

Varios de estos feriados (conocidos también como festivos en otras partes de América Latina) se trasladan al día lunes (lunes bancarios).

En Venezuela existen alrededor de 25 instituciones financieras reguladas por la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (SUDEBAN), divididas entre banca pública y privada.

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