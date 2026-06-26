NTN24
Viernes, 26 de junio de 2026
Viernes, 26 de junio de 2026
Terremoto en Venezuela

Al menos 17 países envían equipos de rescate y ayuda médica a Venezuela tras los terremotos

junio 26, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: El Informativo
Hasta ahora se han desplegado un total de 25 equipos. 17 de búsqueda y rescate urbano y el resto equipos de respuesta médica de emergencia, con un total de mil efectivos de rescate.

Equipos internacionales de búsqueda y rescate de al menos 17 países se están movilizando para ayudar a buscar supervivientes de los devastadores terremotos de Venezuela, anunció este viernes la ONU.


Llevar esos equipos de búsqueda y rescate al lugar es la "prioridad absoluta", declaró la agencia humanitaria de la ONU.

"Los terremotos son una de las cosas más devastadoras que pueden ocurrirle a cualquier país", afirmó el portavoz de la agencia Jens Laerke a los periodistas en Ginebra.

o

"Es algo realmente aterrador. Pero lo que estamos viendo ahora también es una movilización internacional en su mejor versión. Todo el sistema humanitario se está moviendo muy rápido y a gran escala", añadió.

Hasta ahora se han desplegado un total de 25 equipos. 17 de búsqueda y rescate urbano y el resto equipos de respuesta médica de emergencia, con un total de mil efectivos de rescate.

Según el portavoz ya están en Venezuela equipos de Chile, Colombia, El Salvador, Italia, México, Suiza y Estados Unidos.

También se están movilizando equipos de Reino Unido, República Checa, Ecuador, Francia, Alemania, Jordania, Países Bajos, Catar y España.

La ONU y otras agencias humanitarias insistieron el viernes en que la comunidad internacional "no debe permitir que esta emergencia se convierta en una tragedia humana aún mayor" en Venezuela.
El Comité Permanente Interinstitucional, un foro integrado por los responsables de organizaciones humanitarias de las Naciones Unidas y ajenas a la ONU, pidió un "acceso humanitario rápido y sin obstáculos" a las personas afectadas.

o

La Organización Mundial de la Salud señaló que entre las necesidades inmediatas se encuentra la gestión de víctimas en masa y la atención traumatológica, especialmente en zonas con edificios derrumbados.

"La prioridad absoluta es rescatar al mayor número posible de personas, al tiempo que se presta urgentemente asistencia sanitaria vital a los heridos", afirmó Ciro Ugarte, director de emergencias de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la oficina regional para las Américas de la agencia sanitaria de la ONU.

"Los hospitales están atendiendo lesiones como fracturas y traumatismos craneales, pero también estamos observando quemaduras y otras lesiones derivadas del derrumbe de edificios", añadió.

Ugarte señaló que los terremotos habían afectado a un sistema sanitario frágil, pero que más de 15 ministerios de Sanidad de la región se habían comprometido a prestar apoyo y estaban preparados para desplegar equipos.

La Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, la red humanitaria más grande del mundo, indicó que las primeras 17 toneladas de ayuda humanitaria están saliendo del centro logístico de la FICR en Panamá.

El envío incluye utensilios de cocina, kits de higiene, mosquiteras, tiendas de campaña y mantas.

La FICR ha destinado dos millones de francos suizos (2,5 millones de dólares) de su Fondo de Emergencia para la Respuesta ante Desastres y ha lanzado un llamamiento para recaudar 50 millones de francos suizos (más de 60 millones de dólares) con el fin de ayudar a la Cruz Roja Venezolana a atender a 300.000 personas.

Temas relacionados:

Terremoto en Venezuela

Muertos

Desaparecidos

Rescate

Heridos

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Así se vivieron los dos terremotos desde una cárcel de Venezuela: impactante testimonio de preso político

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“La cantidad de estructuras colapsadas sobrepasa la capacidad de respuesta”: especialista en operaciones de socorro tras la tragedia en Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Al menos 17 países envían equipos de rescate y ayuda médica a Venezuela tras los terremotos

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Jorge Rodríguez y Delcy Rodríguez fueron los que vendieron a Maduro": exvicepresidente de Colombia Francisco Santos

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿América Latina está experimentando un avance preocupante del populismo autoritario?

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

UNESCO amplía su red mundial de reservas de biosfera para enfrentar la crisis climática y la pérdida de biodiversidad

Ver más

Videos

Ver más
Foto: evacuación terremoto en Venezuela
Terremoto en Venezuela

"Había muchas personas heridas": joven que captó con su celular la trágica evacuación tras los devastadores terremotos en Venezuela

Terremoto en Venezuela - Foto EFE
Terremoto en Venezuela

Así se vivieron los dos terremotos desde una cárcel de Venezuela: impactante testimonio de preso político

Equipos de rescate continúan la búsqueda de sobrevivientes bajo escombros de edificios colapsados en Venezuela - EFE
Venezuela

Tres edificios colapsaron tras los terremotos que azotaron Venezuela: equipos de rescate continúan la búsqueda de sobrevivientes

Colapso de edificaciones en Venezuela tras terremotos - Foto: EFE
Terremoto en Venezuela

“La cantidad de estructuras colapsadas sobrepasa la capacidad de respuesta”: especialista en operaciones de socorro tras la tragedia en Venezuela

Entrada del centro penitenciario Rodeo I - EFE
Venezuela

La angustia que vivieron los presos políticos durante el terremoto en Venezuela: "No podían informar a sus familias sobre su estado"

Más de Actualidad

Ver más
Terremoto en Venezuela (EFE)
Terremoto en Venezuela

Impactantes imágenes satelitales muestran el antes y después de la devastación por los terremotos en Venezuela

Avión de Conviasa - AFP
Conviasa

Estados Unidos levantó sanciones contra Conviasa y los servicios de telecomunicaciones y correo de Venezuela

Terremotos en Venezuela - Foto EFE
Terremoto en Venezuela

Doctor venezolano denuncia que le impidieron colaborar en un hospital luego de los dos terremotos por su postura opositora al régimen

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Tras el terremoto ¡Nadie se salva solo!

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Del calor de Kanpur a la canícula europea: la bioeconomía deja de ser una opción

Por: Alexis L. Leroy
Arturo McFields Dinorah Figuera

Democratización en Venezuela un trago amargo, complejo pero necesario

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

Juridicidad en versión hermanos Rodríguez

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Terremoto en Venezuela (EFE)
Terremoto en Venezuela

Impactantes imágenes satelitales muestran el antes y después de la devastación por los terremotos en Venezuela

Expresidente interina de Bolivia Jeanine Áñez -EFE
Elecciones Presidenciales en Colombia

"No corran ese riesgo; no hay opción para dudar": Jeanine Áñez en entrevista respalda a Abelardo de la Espriella y lanza advertencia a los colombianos

Antonio Sanguino, ministro del Trabajo en Colombia / FOTO: EFE
Elecciones Presidenciales en Colombia

Procuraduría confirma que se le abrió investigación al ministro Antonio Sanguino por presunta participación indebida en política

Aficionados colombianos se lanzan sobre otros en el estadio Azteca / FOTO. EFE
Mundial 2026

Aficionados colombianos se lanzaron encima de otros en el estadio mientras celebraban uno de los goles de la selección en el mundial

Avión de Conviasa - AFP
Conviasa

Estados Unidos levantó sanciones contra Conviasa y los servicios de telecomunicaciones y correo de Venezuela

Ecuador ante Costa de Marfil en el Mundial 2026 - Foto: EFE
Mundial 2026

Jugador titular de selección que ya debutó en el Mundial afronta investigación por presunto amaño de partidos en Francia

Terremotos en Venezuela - Foto EFE
Terremoto en Venezuela

Doctor venezolano denuncia que le impidieron colaborar en un hospital luego de los dos terremotos por su postura opositora al régimen

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre