Al menos 17 países envían equipos de rescate y ayuda médica a Venezuela tras los terremotos

Equipos internacionales de búsqueda y rescate de al menos 17 países se están movilizando para ayudar a buscar supervivientes de los devastadores terremotos de Venezuela, anunció este viernes la ONU.



Llevar esos equipos de búsqueda y rescate al lugar es la "prioridad absoluta", declaró la agencia humanitaria de la ONU.

"Los terremotos son una de las cosas más devastadoras que pueden ocurrirle a cualquier país", afirmó el portavoz de la agencia Jens Laerke a los periodistas en Ginebra.

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"Es algo realmente aterrador. Pero lo que estamos viendo ahora también es una movilización internacional en su mejor versión. Todo el sistema humanitario se está moviendo muy rápido y a gran escala", añadió.

Hasta ahora se han desplegado un total de 25 equipos. 17 de búsqueda y rescate urbano y el resto equipos de respuesta médica de emergencia, con un total de mil efectivos de rescate.

Según el portavoz ya están en Venezuela equipos de Chile, Colombia, El Salvador, Italia, México, Suiza y Estados Unidos.

También se están movilizando equipos de Reino Unido, República Checa, Ecuador, Francia, Alemania, Jordania, Países Bajos, Catar y España.

La ONU y otras agencias humanitarias insistieron el viernes en que la comunidad internacional "no debe permitir que esta emergencia se convierta en una tragedia humana aún mayor" en Venezuela.

El Comité Permanente Interinstitucional, un foro integrado por los responsables de organizaciones humanitarias de las Naciones Unidas y ajenas a la ONU, pidió un "acceso humanitario rápido y sin obstáculos" a las personas afectadas.

La Organización Mundial de la Salud señaló que entre las necesidades inmediatas se encuentra la gestión de víctimas en masa y la atención traumatológica, especialmente en zonas con edificios derrumbados.

"La prioridad absoluta es rescatar al mayor número posible de personas, al tiempo que se presta urgentemente asistencia sanitaria vital a los heridos", afirmó Ciro Ugarte, director de emergencias de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la oficina regional para las Américas de la agencia sanitaria de la ONU.

"Los hospitales están atendiendo lesiones como fracturas y traumatismos craneales, pero también estamos observando quemaduras y otras lesiones derivadas del derrumbe de edificios", añadió.

Ugarte señaló que los terremotos habían afectado a un sistema sanitario frágil, pero que más de 15 ministerios de Sanidad de la región se habían comprometido a prestar apoyo y estaban preparados para desplegar equipos.

La Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, la red humanitaria más grande del mundo, indicó que las primeras 17 toneladas de ayuda humanitaria están saliendo del centro logístico de la FICR en Panamá.

El envío incluye utensilios de cocina, kits de higiene, mosquiteras, tiendas de campaña y mantas.

La FICR ha destinado dos millones de francos suizos (2,5 millones de dólares) de su Fondo de Emergencia para la Respuesta ante Desastres y ha lanzado un llamamiento para recaudar 50 millones de francos suizos (más de 60 millones de dólares) con el fin de ayudar a la Cruz Roja Venezolana a atender a 300.000 personas.