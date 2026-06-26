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Viernes, 26 de junio de 2026
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María Corina Machado

“Este padre tiene derecho a consolar a sus hijas”: María Corina exige la liberación de preso político tras la dolorosa muerte de su esposa en los terremotos de Venezuela

junio 26, 2026
Por: Redacción NTN24
María Corina Machado | Fotos EFE
María Corina Machado | Fotos EFE
La líder de la democracia, María Corina Machado, publicó un video donde hizo un llamado a la liberación de Adrián De Gouveia y de todos lo presos políticos.

Después de los devastadores terremotos que golpearon a Venezuela, se han registrado 929 muertes, entre ellas la de Yexika, esposa del preso político Adrián De Gouveia, con quien tuvo dos hijas.

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La líder de la democracia, María Corina Machado, publicó un video donde hizo un llamado a la liberación de Adrián De Gouveia, para que este acompañando a sus hijas en este doloroso momento.

“Adrián De Gouveia, mayor de la aviación venezolana, fue detenido en el año 2018 y está preso en Ramo Verde”, explicó María Corina.

Relató que “dentro del programa Apadrina un Preso Político en el Instituto Casla, yo asumí ser su madrina y eso me permitió conocer a su familia: Yexica, su esposa, la mamá de dos niñas Adriana y Diana”.

En ese contexto, “tuve la posibilidad de conocerlas, de abrazarlas, de escucharlas (…) cuando se produce los dos terremotos, el edificio donde vivía Yexica con sus hijas, su suegra y su sobrina colapsó”.

“Su hija Adriana, por minutos habría logrado salir del edificio. Yexica murió, murió María del Rosario y María José, su sobrina”, dijo conmovida María Corina.

“Adriana, en este momento está hospitalizada con una situación muy crítica y necesita nuestra ayuda (…) Diana tiene solo catorce. Perdieron a su mamá y su papá es un preso político en Ramo Verde”, señaló.

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De ese modo, hizo un llamado a que “unan sus voces para exigir la liberación inmediata de Adrián de Gouveia y de todos los presos políticos”.

Este padre tiene derecho a consolar a sus hijas. Estas niñas han perdido a su abuela, su prima, su madre, tiene derecho a recibir el abrazo de su padre esta noche”, reiteró María Corina.

Finalmente, sentenció que “todos los presos políticos civiles y militares deben ser liberados en esta hora y que puedan ser recibidos por su familia y por un país que hoy llora, reza y trabaja juntos”.

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