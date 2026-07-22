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Miércoles, 22 de julio de 2026
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La Asociación del Fútbol Argentino desmintió que su presidente haya sido citado a declarar o retenido tras final del Mundial en Estados Unidos

julio 22, 2026
Por: Redacción NTN24
Sede de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) | Foto: AFP
Sede de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) | Foto: AFP
Admitió, sin embargo, que una tercera persona, cuya identidad no fue revelada, fue convocada y se le solicitaron sus comunicaciones con funcionarios de la AFA.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) desmintió este miércoles que su presidente, Claudio Tapia, y otras autoridades del organismo hayan sido citados a declarar ante tribunales de Estados Unidos o retenidos por el FBI, según versiones difundidas por medios de prensa locales.

Admitió, sin embargo, que una tercera persona, cuya identidad no fue revelada, fue convocada y se le solicitaron sus comunicaciones con funcionarios de la AFA.

"Es absolutamente falso afirmar que Claudio Tapia o (su tesorero) Pablo Toviggino hayan sido citados a declarar por la justicia de los Estados Unidos", señaló la AFA en un comunicado que contradice versiones publicadas en la prensa local.

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La federación dijo que la citación del tribunal de Estados Unidos se encuentra dirigida a un tercero que no identificó y a quien se le requiere presentar "documentación y comunicaciones vinculadas con distintas personas, entre ellas autoridades" de la AFA.

Diversos medios de prensa argentinos indicaron que agentes del FBI habían retenido a Tapia y a otros funcionarios el lunes en un aeropuerto de Nueva York, cuando se disponían a abordar un avión junto con la selección argentina tras la derrota en la final del Mundial 2026, y que les habían solicitado entregar sus teléfonos y otros dispositivos.

La AFA señaló que "resulta falso sostener que les hayan sido incautados teléfonos celulares o cualquier otro dispositivo electrónico".

Consultado por la AFP, el FBI declinó hacer comentarios respecto a una eventual investigación.

El diario argentino La Nación informó en mayo que el Departamento de Justicia de Estados Unidos había iniciado investigaciones por movimientos de dinero en cuentas en el estado de Florida y en Washington vinculadas a empresas cercanas a la AFA.

En Argentina, hace tres meses, un juez acusó formalmente a la entidad, a Tapia y a otros directivos por evasión fiscal, una imputación que coincidió con denuncias del órgano futbolístico contra el gobierno de Javier Milei, al que señala de promover una persecución judicial en su contra.

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Por esa causa, la justicia le impuso a Tapia un embargo por unos 250 mil dólares y limitó sus salidas del país, aunque lo dejó viajar al Mundial 2026, donde Argentina defendía el título ganado en Catar 2022 y perdió la final el domingo ante España por 1-0.

La justicia argentina también investiga la compra de una propiedad valuada en unos 17 millones de dólares bajo la sospecha que pertenece al tesorero de la AFA y fue adquirida con testaferros.

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