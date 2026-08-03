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Lunes, 03 de agosto de 2026
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UEFA Champions League

Mediocampista venezolano estaría cerca de reforzar a un equipo clasificado a Champions League, según Fabrizio Romano

agosto 3, 2026
Por: Redacción Clic Verde
Aficionados del Lens animan a su equipo antes de un partido de la Ligue 1 - EFE
Aficionados del Lens animan a su equipo antes de un partido de la Ligue 1 - EFE
El interés del conjunto galo surge ante la inminente salida de Mamadou Sangaré, quien estaría muy cerca de convertirse en nuevo jugador del Brentford de la Premier League.

El mediocampista venezolano Cristian Cásseres Jr. podría cambiar de equipo en la Ligue 1. Según informó el periodista italiano Fabrizio Romano, el RC Lens lo incluyó entre sus principales candidatos para reforzar el centro del campo de cara a la próxima campaña.

El interés del conjunto galo surge ante la inminente salida de Mamadou Sangaré, quien estaría muy cerca de convertirse en nuevo jugador del Brentford de la Premier League.

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En ese sentido, la directiva del Lens considera que el internacional venezolano reúne las condiciones para ocupar ese puesto.

Cásseres llega respaldado por una destacada temporada con el Toulouse, en la que disputó un papel clave en el mediocampo y cerró el curso con dos goles y cinco asistencias, rendimiento que ha despertado el interés de otros clubes y alimenta la posibilidad de un nuevo reto en su carrera.

En caso de concretarse el fichaje, el volante de la Vinotinto se uniría a un club por el que anteriormente pasaron los venezolanos Wuilker Faríñez y Gabriel Cichero.

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Además, tendría la oportunidad de disputar por primera vez la UEFA Champions League, luego de que el Lens asegurara su clasificación al terminar como subcampeón de la Ligue 1 la temporada pasada.

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La UEFA Champions League 2026/27 comienza oficialmente con sus rondas previas en junio de 2026; la fase de liga arranca el 8 de septiembre de 2026 y el torneo termina con la gran final el 5 de junio de 2027.

La UCL es el torneo de fútbol más importante y famoso del mundo a nivel de clubes. Participan los mejores equipos de Europa, organizados por la UEFA.

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