Ya se encuentra en Venezuela “la primera carga aérea de equipamiento” para búsqueda y rescate de EE. UU.

Tras los fuertes terremotos que sacudieron a Venezuela, la ayuda humanitaria y el apoyo para la búsqueda y rescate de personas desaparecidas bajo escombros, de diferentes países del mundo, han empezado a llegar a la nación sudamericana.

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Este viernes, casi dos días después de la dolorosa tragedia, la Embajada de los Estados Unidos en Caracas anunció que “la primera carga aérea de equipamiento ha llegado para apoyar a los dos equipos especializados de búsqueda y rescate”.

Según informó el consulado, estos se integrarán lo más pronto posible “a las operaciones en el terreno”.

De acuerdo con la Embajada de Estados Unidos en Caracas, el equipo se encuentra compuesto por especialistas en rescate, medicina, ingenieros y apoyo canino.

“Con cerca de 80 expertos por equipo –bomberos, médicos, ingenieros estructurales–, 12 caninos entrenados para detección en escombros, estos grupos aportan capacidades avanzadas para localizar sobrevivientes y apoyar en emergencias complejas”, indicó.

En ese sentido, tanto el grupo de especialistas como el material especializado serán distribuidos en las zonas más afectadas por los terremotos de magnitud 7,1 y 7,5 que sacudieron el pasado miércoles a la nación sudamericana.

Con el arribo de la primera “carga aérea de equipamiento” de Estados Unidos a Venezuela, se suma al apoyo de rescate y ayuda humanitaria de otros países como Colombia, El Salvador, México, Suiza, Chile, Italia y España, que llegó durante la noche del jueves y el transcurso de este viernes a territorio venezolano.

Además, se están movilizando equipos de Reino Unido, República Checa, Ecuador, Francia, Alemania, Jordania, Países Bajos y Catar.

De momento y de acuerdo con el reciente informe sobre la tragedia, entregado por parte de Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Ilegítima de Venezuela, la cifra de fallecidos y heridos ha aumentado en las últimas horas.

Según indicó Rodríguez, el número de víctimas fatales asciende a 920 y más de 4.000 han resultado heridas.