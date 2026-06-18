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Alcaldesa del partido de Claudia Sheinbaum en México es señalada de fingir su secuestro para cubrir desfalco de su administración

junio 18, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Claudia Sheinbaum, presidenta de México y su comentario hacia la prensa - Foto: AFP
Claudia Sheinbaum, presidenta de México y su comentario hacia la prensa - Foto: AFP
Hombres armados la obligaron a bajar de su auto y se la llevaron, según la fiscalía, que basa el caso en testimonios de los tres "secuestradores", ya detenidos.

Una alcaldesa de México fue señalada de presuntamente fingir su secuestro para cobrar un rescate de más de 2 millones de dólares en dinero público y cubrir así un desfalco en su gobierno, informaron autoridades locales el jueves.

Nancy Nápoles, presidenta municipal de Tenancingo, en el estado de México, defendió su inocencia y denunció que el caso tiene "propósito político".

Nápoles pertenece al partido Morena de la presidenta Claudia Sheinbaum, que ha hecho del combate a la corrupción uno de los pilares de su gobierno.

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La fiscalía informó que Nápoles fue citada a declarar el 9 de julio por "simulación de secuestro". No hay una orden de captura en su contra, al contrario de su esposo y cuñado, que están solicitados y prófugos.

Hombres armados la obligaron a bajar de su auto y se la llevaron, según la fiscalía, que basa el caso en testimonios de los tres "secuestradores", ya detenidos.

Indicó que durante el cautiverio los captores la amenazaron con matarla a ella y a familiares si no pagaba "40 millones de pesos a cambio de su libertad" y le aconsejaron que si no podía disponer de la cifra -equivalente a 2,3 millones de dólares- lo "tomara de los recursos del ayuntamiento".

En medio del montaje, según las autoridades, un inesperado testigo avisó a la policía, que emprendió la búsqueda y obligó a abortar el secuestro.

Nápoles quedó en un camino desierto. Ella justificó que "aprovechó un descuido de sus captores" para escapar.

La investigación mostró inconsistencias en esta versión que llevaron a señalar al esposo y cuñado de Nápoles de planificar el "falso secuestro" para poder disponer de dinero público "ya que había un desfalco y eso les serviría para justificar el dinero".

"Lo niego rotundamente", dijo Nápoles. "No existe tal hecho, que el municipio está financieramente sano".

La responsable se dijo además dispuesta a cooperar con la investigación "para el esclarecimiento de estos hechos" y "se castiguen a los verdaderos culpables".

La fiscalía cuenta, por ejemplo, con registros de más de 150 llamadas telefónicas entre el esposo y los secuestradores, a quienes ofreció unos 28.000 dólares.

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La "simulación de secuestro" se castiga con hasta 16 años de prisión.

En redes sociales circulan imágenes de Nápoles en actos de campaña de Sheinbaum, quien cotidianamente se felicita por la honestidad de su gobierno.

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