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Lunes, 20 de julio de 2026
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La Odisea

Uno de los mejores estrenos de Nolan: esta es la impresionante cifra que ha recaudado 'La Odisea' en su primer fin de semana en cartelera

julio 20, 2026
Por: Miguel Pedreros
Matt Damon y Zendaya en un fotograma de 'La Odisea'-Foto: EFE
Matt Damon y Zendaya en un fotograma de 'La Odisea'-Foto: EFE
La película fue filmada en su totalidad en cinta análoga y con cámaras IMAX

'La Odisea' ya se encuentra en las salas de cine del mundo, donde ha recibido la aceptación de la crítica y el aplauso del público que ha acompañado las proyecciones tanto en formato convencional como en IMAX logrando el tercer mejor estreno del año en los Estados Unidos.

El drama épico de Christopher Nolan recaudó hasta el domingo unos 123,5 millones de dólares en 3919 salas de cine en Norteamérica, superando las proyecciones de los analistas y convierten a este largometraje de tres horas como uno de los mejores estrenos del director en su carrera.

Esta cifra es notable pues superó el debut de Oppenheimer y es comparable con la apertura de 'Batman: el caballero de la noche asciende', que en su momento obtuvo unos 160 millones de dólares.

Esta película se sitúa en el tercer lugar en recaudación del año en Estados Unidos, detrás de 'Toy Story 5' (159 millones de dólares) y 'Super Mario Galaxy: La Película' (131 millones de dólares). Una muy buena cifra teniendo en cuenta que esta película está dirigida al público adulto con un género poco común y tiene una clasificación R.

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Los números en la taquilla internacional son muy positivos: la cinta alcanzó un total mundial estelar de 263 millones de dólares, cifra que supera con creces el debut internacional de 249 millones de dólares de 'Batman: el caballero de la noche asciende', los 198 millones de dólares, sin ajustar por inflación, de Batman: el caballero de la noche y 180 millones de dólares de 'Oppenheimer'.

"Christopher Nolan es el único cineasta actual capaz de tomar una historia antigua como esta, reunir un reparto tan extenso y talentoso, y convertirla en un fenómeno de la cultura pop", concluyó el analista David A. Gross, editor del boletín de taquilla FranchiseRe en Variety.

Este debut podría considerarse un inicio con pie derecho para la película, la cual tiene una amplia proyección en salas de cine IMAX, y podría atraer más público durante las próximas semanas por aquellas personas que quieran disfrutarla en este tipo de formato.

'La Odisea' es la primera cinta de Nolan en rodarse 100 % con cámaras IMAX, pues desarrollaron una nueva tecnología que mejoró la filmación de diálogos, mientras que el director sigue apostando por filmar en formato análogo de 70 mm y con limitado uso de CGI prefiriendo efectos prácticos y locaciones reales en su producción.

Christopher Nolan se ha convertido en uno de los directores más respetados en la industria, no solo por su concepto sino por su capacidad de atraer a las masas a las salas de cine.

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Entre sus películas más representativas se encuentra 'Interestelar', Inception, Dunkirk, Tenet y Memento, en las que explora la mente, la ciencia, la psicología humana y el tiempo.

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