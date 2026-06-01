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Lunes, 01 de junio de 2026
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Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum denuncia injerencia de Estados Unidos en México: "¿Utilizan a nuestro país para posicionarse rumbo a sus elecciones de 2026?"

junio 1, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Claudia Sheinbaum | Foto: AFP
Claudia Sheinbaum | Foto: AFP
Trump ha dicho que los cárteles de la droga controlan México y ha advertido que actuará por su cuenta si las autoridades mexicanas no hacen su trabajo para combatir a estos grupos delictivos.

Este lunes la presidente de México, Claudia Sheinbaum, denunció injerencia de Estados Unidos en su gobierno, pero exculpó a su homólogo norteamericano, Donald Trump, de una intervención extranjera en los asuntos del país.

La mandataria mexicana aseguró que tanto la imputación del gobernador de Sinaloa como un operativo de la CIA en el país han sido injerencia de Washington y pidió respeto para su gobierno.

Sheinbaum afirmó que México merece ser tratada con respeto y advirtió que ninguna autoridad extranjera debe de intervenir en las instituciones del país ni en las investigaciones contra funcionarios públicos.

Esto luego de que se abriera un nuevo capítulo en la tensión bilateral tras conocerse el operativo de la CIA en el país en la que fallecieron dos agentes de Estados Unidos cuyo ingreso no había sido autorizado por el gobierno federal.

Sin embargo, todo aumentó con la denuncia de Washington contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, de sostener nexos con el cártel fundado por Joaquín "El Chapo" Guzmán. El funcionario mexicano pertenece al partido gubernamental Morena y pidió licencia después de que la fiscalía de Nueva York solicitara su arresto y extradición.

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Ante esto Sheinbaum ha insistido en que se presente evidencia contundente antes de actuar. Además, la jefa de Estado afirmó en su alocución mañanera que "sectores de ultraderecha" de Estados Unidos encabezan una campaña contra su gobierno.

Pero exculpó al líder republicano de esta situación diciendo: "les confieso que yo no creo que sea el presidente Trump quien ha encabezado esta ofensiva en distintos temas", por lo que considera que "son sectores de la ultraderecha de Estados Unidos que quieren que no haya buena relación".

E insistió en que "¡México no es piñata de nadie! (...) ¿Utilizan a nuestro país para posicionarse rumbo a sus elecciones de 2026? ¿O acaso pretenden influir en la elección de 2027 en nuestro país?".

Trump ha dicho que los cárteles de la droga controlan México y ha advertido que actuará por su cuenta si las autoridades mexicanas no hacen su trabajo para combatir a estos grupos delictivos.

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