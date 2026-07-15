Brad Pitt reacciona a la decisión de dos de sus hijos con Angelina Jolie de eliminar su apellido

Brad Pitt ha decidido no interponer objeciones legales ante las solicitudes formales presentadas por dos de sus hijos, Zahara y Maddox, quienes buscan eliminar el apellido paterno de sus nombres, según información revelada por Daily Mail citando fuentes cercanas al entorno del actor.

Zahara y Maddox iniciaron en California el proceso legal para modificar oficialmente sus nombres a Zahara Marley Jolie y Maddox Chivan Jolie, respectivamente. Como parte del procedimiento requerido por la legislación estatal, ambos publicaron avisos oficiales en el Los Angeles Daily Journal entre el 10 de junio y el 7 de julio.

Esta publicación constituye un requisito obligatorio en California para los cambios de nombre, diseñado para prevenir actividades fraudulentas y otorgar a cualquier persona que se oponga a la petición tiempo suficiente para "mostrar razones" de "por qué no se debe conceder la petición".

Según declaraciones obtenidas por Daily Mail, el protagonista de películas como "Once Upon a Time in Hollywood" considera que intervenir en el proceso no mejoraría la situación familiar.

"Al final del día, siempre va a respetar las decisiones que tomen sus hijos. Cualquier padre que sea excluido intencionalmente de la vida de sus hijos como una forma de castigo, obviamente se sentirá afectado por ello", expresó la fuente consultada.

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El cambio de apellido solicitado por Zahara y Maddox no representa un caso aislado dentro de la familia. En años recientes, otros tres de los seis hijos que el actor comparte con Angelina Jolie, Shiloh, Vivienne y Knox, también han sido vinculados con decisiones orientadas a dejar de utilizar públicamente el apellido paterno.

Este distanciamiento familiar se desarrolla casi una década después de la separación entre Pitt y Jolie. La pareja, que contrajo matrimonio en 2014, anunció su ruptura en 2016 tras un incidente ocurrido durante un vuelo privado.

El proceso de divorcio, caracterizado por su complejidad y duración, concluyó oficialmente en 2024.

La situación ha generado atención mediática internacional, especialmente considerando que cinco de los seis hijos de la expareja han tomado medidas para distanciarse del apellido del actor.

Pitt, de 61 años, enfrenta así uno de los momentos más difíciles a nivel personal, mientras mantiene su compromiso de respetar las decisiones de sus hijos mayores de edad.