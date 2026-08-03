"Así me economizo un vestido nuevo": la respuesta de expresidente de Colombia tras no recibir invitación a posesión de Abelardo De La Espriella

Este lunes, 3 de agosto, se conoció que los expresidentes Juan Manuel Santos y Ernesto Samper no serán invitados a la posesión de Abelardo De La Espriella en la ciudad de Cali.

Fuentes del gobierno entrante revelaron que De La Espriella no actuará como político y que esta fue una de sus exigencias. Los expresidentes que sí fueron invitados a la posesión presidencial, que se llevará a cabo este 7 de agosto en Cali, son Álvaro Uribe, Iván Duque, Andrés Pastrana y César Gaviria.

Tras conocerse esta decisión, Ernesto Samper respondió a través de sus redes sociales al presidente electo.

“Acabo de enterarme de la noticia de que no estaré invitado a la posesión del presidente Abelardo De La Espriella el próximo 7 de agosto, en Cali”, dijo.

Asimismo, agregó: “Agradezco profundamente al presidente este regalo, que me llega precisamente el día de mi cumpleaños, porque así me economizo un vestido nuevo —o un uniforme militar—, un pasaje a Cali y una noche de hotel. Prefiero ir a bailar salsa en el Petronio y con la gente”.

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Por otro lado, el expresidente Juan Manuel Santos aún no se ha pronunciado sobre esta decisión.

Cabe recordar que el presidente electo se posesionará en la ciudad de Cali, luego de trasladar este acto, que inicialmente se realizaría en el Cauca. Asimismo, el Congreso de la República se trasladará para la ceremonia de Abelardo De La Espriella.

Finalmente, a este acto están invitados el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el secretario de Estado, Marco Rubio. Del mismo modo, el rey de España, Felipe VI, ya confirmó su asistencia.