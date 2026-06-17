Mariposas monarca dan señales de esperanza: población aumentó 64 % en su migración hacia México

De acuerdo con un informe de WWF México, la superficie de bosque ocupada por las colonias de hibernación pasó de 1,79 a 2,93 hectáreas durante la temporada 2025-2026, lo que representa un incremento del 64 % frente al periodo anterior.

Cada año, millones de estos insectos recorren miles de kilómetros desde Canadá y Estados Unidos hasta los bosques de oyamel del centro de México, donde pasan el invierno antes de iniciar el viaje de regreso al norte.

"La ocupación fue de 2,93 hectáreas, lo que significa un incremento del 64 % respecto a la temporada anterior", explicó Eduardo Rendón, director del Programa Mariposa Monarca de WWF México.

Aunque los científicos no cuentan mariposas de manera individual, utilizan la superficie de bosque ocupada por las colonias como un indicador confiable del tamaño de la población. Por eso, el aumento registrado es interpretado como una señal positiva para la conservación de la especie.

Sin embargo, los expertos advierten que las amenazas persisten. La disminución del algodoncillo debido al uso de herbicidas, la expansión agrícola, la pérdida de flores silvestres, el turismo no regulado y el cambio climático continúan poniendo en riesgo la supervivencia de las monarca.

"El cambio climático es actualmente el segundo factor más importante en la disminución de las poblaciones. Las sequías, las olas de calor y las variaciones extremas afectan tanto a las mariposas como a las plantas de las que dependen para sobrevivir", señaló Rendón.

Los especialistas destacan que la recuperación observada es resultado de años de esfuerzos de conservación en los tres países que comparten la ruta migratoria de la especie. No obstante, insisten en que mantener y fortalecer estas acciones será clave para garantizar que uno de los fenómenos migratorios más impresionantes del planeta continúe ocurriendo en el futuro.