General que atrapó a Maduro y abatió a "Niño Guerrero" hace estratégico anuncio sobre lucha en la región

La Fuerza de Tarea Conjunta del Hemisferio Occidental hizo el anuncio oficial de la nueva estrategia operativa del Comando Sur de Estados Unidos para enfrentar las amenazas transnacionales en la región. La nueva fuerza mantendrá operaciones en el Caribe y el Pacífico oriental, donde en los últimos meses ha ejecutado acciones contra embarcaciones vinculadas al narcotráfico, como parte de una estrategia que Washington asegura busca fortalecer la seguridad regional. Hugo Acha, analista experto en temas de seguridad, lo analizó en NTN24.