El inmenso "bloqueador solar" natural que protege la vida en la Tierra volvió a disparar las alarmas globales tras registrar en 2026 su mayor extensión de la última década sobre el Polo Sur.

Según los reportes de monitoreo de la NASA y la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA), la magnitud de esta apertura puso en vilo a la comunidad científica, pues cada vez que este escudo atmosférico pierde grosor y cobertura, los peligrosos rayos ultravioleta tipo B (UV-B) golpean con mayor intensidad la superficie terrestre.

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Sin embargo, el verdadero protagonista detrás del diagnóstico de este fenómeno aclara que no estamos frente a un desastre ambiental ni a una nueva ola de contaminación humana.

Paul Newman, científico emérito del Centro de Vuelos Espaciales Goddard de la NASA e investigador de la Universidad de Maryland, reveló que el culpable directo fue un vórtice polar girando sobre la Antártida.

Newman señaló que, si bien el área del agujero alcanzó dimensiones récord en diez años, su profundidad fue moderada, lo que prueba que la capa no sufrió una destrucción severa.

También explicó que cada invierno austral, grandes sistemas climáticos ascienden desde la atmósfera inferior, la troposfera, hacia la estratósfera y actúan como una fuerza que desgasta y debilita al vórtice polar.

No obstante, durante el último invierno en el hemisferio sur surgieron menos sistemas de este tipo, permitiendo que el vórtice mantuviera toda su fuerza y frío intactos, lo que inevitablemente expandió la depresión de ozono.

Más allá de esta variabilidad meteorológica de un año a otro, el balance histórico demuestra que la humanidad sí está ganando la batalla gracias al Protocolo de Montreal de 1987.

Este acuerdo global frenó los clorofluorocarbonos (CFC) y los halones, compuestos cargados de cloro y bromo acumulados entre los años 60 y 80 que devoraban el ozono en las alturas.

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Según destacó el científico de la NASA, tras tocar techo en el año 2000, las concentraciones de estas sustancias destructoras sobre la Antártida han caído entre un 30 % y un 40 %, haciendo que el agujero sea estructuralmente menos profundo que hace veinte años.

Con este respaldo científico, tanto la NASA como la NOAA y los organismos internacionales mantienen firmes sus proyecciones más optimistas. Aunque los caprichos del clima antártico sigan generando fluctuaciones temporales en el tamaño del agujero. De esta manera, expertos sostienen que el escudo protector del planeta continúa sanando a paso seguro y logrará recuperarse por completo hacia la década de 2070.