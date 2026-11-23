La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) anunció que las naves espaciales gemelas Escapade, que despegaron de la Tierra en noviembre de 2025 y que tienen como destino Marte, lograron con éxito usar la gravedad de nuestro mundo para impulsarse hacia el planeta rojo.

"La gran ESCAPADE a Marte Con rumbo a su llegada en septiembre de 2027, las dos naves idénticas de la misión ESCAPADE de la NASA acaban de utilizar con éxito la gravedad de la Tierra para impulsarse hacia el planeta rojo”, publicó la Nasa.

ESCAPADE, cabe resaltar, tiene como objetivo comprender cómo afecta el viento solar al entorno marciano.

“El viaje de ESCAPADE comenzó con una órbita alrededor del punto de Lagrange 2 y luego se redirigió hacia la Tierra para realizar un impulso gravitatorio. Combinado con una breve ignición de los motores, este es el primer uso de esta maniobra por parte de la NASA para llegar a Marte”, precisó la agencia.

Las naves espaciales gemelas de la NASA comenzaron su viaje a Marte en noviembre de 2025 tras despegar a bordo de un cohete New Glenn de Blue Origin desde el Complejo de Lanzamiento 36 en la Estación de la Fuerza Espacial de Cabo Cañaveral en Florida a las 3:55 pm EST.

Las naves se encontraban en una fase de aproximación a la Tierra, antes de iniciar esta maniobra de “inyección transmarciana”.

La velocidad ganada antes de la maniobra permitirá a las naves aprovechar el efecto Oberth —un fenómeno que describe cómo un motor de cohete es más eficiente cuando se enciende a altas velocidades— para impulsarse hacia Marte.

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“La nave espacial ESCAPADE llegará a Marte en septiembre de 2027 y se colocará en una órbita de captura amplia”, indicó la Nasa en una nota de prensa previa sobre la asombrosa misión.

Posteriormente, los equipos de la misión reducirán y sincronizarán las órbitas de las naves espaciales antes de comenzar la misión científica, que dará inicio en la primavera de 2028.