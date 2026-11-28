Descarado reclamo de Delcy: culpa al “derroche” al pueblo por el colapso eléctrico y María Corina Machado le responde

La presidenta interina del régimen venezolano, Delcy Rodríguez, generó polémica al atribuir parte de la crisis eléctrica del país al consumo de la población: “Pido a la población cooperación. Hace dos días superamos los 17.000 megavatios en consumo, no se había visto en 10 años”, declaró Rodríguez, quien además criticó el uso de aires acondicionados y luces en oficinas y hogares. Estas declaraciones provocaron una respuesta inmediata de la premio Nobel de Paz, María Corina Machado, quien calificó de “cínicas” las palabras.