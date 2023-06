"Antes de matarte te hago llorar y sufrir", la amenaza presentada por un grupo armado contra la fiscal general de Ecuador

En Ecuador, un grupo fuertemente armado amenazó, a través de un video, con asesinar a la fiscal general de ese país, Diana Salazar, y a su hija, si la funcionaria no dimite a su actual cargo.

En ese sentido, la organización al margen de la ley le advirtió a Diana Salazar, titular de la institución que ha procesado por corrupción a altos funcionarios, entre ellos al expresidente Rafael Correa, quede no dejar libre la vacante tanto ella como su hija sufrirán “graves consecuencias”.

En el clip que circula a través de Twitter aparecen al menos seis hombres con los rostros cubiertos y portando fusiles de asalto, mientras uno de ellos toma la palabra para dirigirse a la fiscal Salazar.

“Ya vas a cumplir años, no quiero arruinarte tu fiesta matándote a tu hija, porque antes de matarte te hago llorar y sufrir", indica el sujeto.

Respecto al asunto, la Fiscalía General de Ecuador emitió un comunicado difundido en Twitter en el que se evidencia cómo la amenaza llegó al teléfono de Salazar en la madrugada de este 1 de junio.

“Se han producido amenazas directas contra la integridad de Salazar, rechazamos todo acto de amedrentamiento”, reza la misiva de la Fiscalía.

A su vez, la dependencia ecuatoriana hizo un llamado "a la ciudadanía, al Estado y a la comunidad internacional a mantenerse vigilantes” ante cualquier maniobra de intimidación por parte de este grupo armado.

De momento, ni el gobierno de Guillermo Lasso ni la policía ecuatoriana se han pronunciado acerca de la amenaza y de la protección adicional que eventualmente tendría la funcionaria.

Durante la semana en curso, Salazar denunció “intentos desesperados para desplazarla de su cargo” por parte del Consejo de la Judicatura y el Consejo de Participación Ciudadana presidido por el abogado del expresidente Rafael Correa en varios casos de corrupción.

Vale recalcar que Salazar ha mencionado en varios medios de comunicación que un grupo de sentenciados por la justicia quieren sacarla de su cargo.

Puntualmente se refirió a diferentes políticos que a su juicio "buscan impunidad en los casos para no devolver lo que se llevaron, para no responder a la justicia y para no cumplir con sus penas”.