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Martes, 15 de septiembre de 2026
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FBI

Anuncian la captura en Venezuela de uno los 10 fugitivos más buscados por el FBI: "Está en camino a Estados Unidos"

septiembre 15, 2026
Por: Redacción NTN24
El FBI en Nueva Orleans / FOTO: EFE
El FBI en Nueva Orleans / FOTO: EFE
El FBI señala al detenido, según medios locales, de ser el presunto líder de una red internacional dedicada a manipular cajeros automáticos.

El director del FBI, Kash Patel, anunció durante una audiencia en el Senado de Estados Unidos la captura del ciudadano venezolano Aníbal Alexander Canelón Aguirre, conocido como ‘El Ingeniero’.

Canelón hacía parte de la lista de los 10 fugitivos más buscados por el FBI, confirmó Patel.

“Estoy orgulloso de anunciar hoy, y odio tener que corregirlo, que no hemos capturado a nueve de los 10 individuos más buscados de nuestra lista, hemos capturado a 10”, dijo Patel durante la audiencia.

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Según Patel el décimo detenido es ‘El Ingeniero’ a quien se refirió como un “matón en Venezuela”.

“Ha sido capturado, aprehendido y está en camino de regreso a los Estados Unidos de América”, afirmó.

El FBI señala a Canelón, según medios locales, de ser el presunto líder de una red internacional dedicada a manipular cajeros automáticos mediante complejos sistemas.

Los fondos robados serían destinados a financiar actividades vinculadas al Tren de Aragua.

Su inclusión en lista de los 10 fugitivos más buscados por el FBI, precisan medios como Contrapunto, tuvo la particularidad de que se convirtió en el primer ciberdelincuente incorporado a ese listado, de acuerdo con información difundida por autoridades estadounidenses.

"El FBI lo acusó de liderar una amplia conspiración internacional que habría desplegado diferentes grupos en Estados Unidos con el objetivo de extraer millones de dólares de instituciones financieras", confirmó el medio.

Canelón, según afirmó el director del FBI, fue capturado en Venezuela lo que daría cuenta de actividades de agentes de Estados Unidos hechas abiertamente en el país sudamericano.

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