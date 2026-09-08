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Martes, 08 de septiembre de 2026
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Marco Rubio

"Sin seguridad no puede haber prosperidad, sin ella es difícil funcionar como un país": contundente mensaje de Marco Rubio tras reunión con De la Espriella

septiembre 8, 2026
Por: Redacción NTN24
Rubio y el canciller colombiano, Omar Bula, firmaron dos importantes memorandos de entendimiento.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se reunió por primera vez con el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, en el comienzo de su gira por tres países de Latinoamérica.

Tras el encuentro, Rubio y el canciller colombiano, Omar Bula, firmaron dos importantes memorandos de entendimiento en materia de cooperación nuclear y para el aseguramiento de las cadenas de suministro en la minería de materiales críticos y tierras raras.

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Posteriormente, el secretario de Estado ofreció sus primeras palabras ante la prensa.

En una crítica al gobierno del expresidente izquierdista Gustavo Petro, Rubio afirmó que el gobierno del presidente Abelardo de la Espriella había heredado "una serie de desastres" y que estaba afrontando "los errores de los últimos cuatro años".

Afirmó que Estados Unidos y Colombia tenían la oportunidad no solo de restablecer sus "relaciones naturales", sino también de entrar en una nueva fase de cooperación "aún más sólida" que la anterior.

"Las oportunidades que existen entre Colombia y Estados Unidos son mucho más que seguridad (...) las amenazas a la seguridad que enfrenta Colombia son las mismas que enfrentamos nosotros", dijo.

“Sin seguridad no puede haber prosperidad, sin ella es difícil funcionar como un país”, aseveró, sobre lo que se viene en la relación diplomática en ambas naciones.

El funcionario del Gobierno Trump también habló de su relación con el presidente De la Espriella, "es raro viajar a un país y conocer desde hace años a un presidente, él va a hacer un gran trabajo por el país porque lo conozco".

"Está confrontando una situación muy compleja que ha heredado, el país ha enfrentado el desastre de terremoto pero también ha enfrentado un desastre institucional de cuatro años de un mal gobierno", agregó.

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Por otro lado, Rubio

Ahora el secretario de Estado tiene previsto llegar a Quito, Ecuador, para reunirse con el presidente Daniel Noboa este miércoles 9 de septiembre.

Los temas centrales del encuentro son:

  • Seguridad
  • Narcotráfico
  • Cooperación contra organizaciones criminales
  • Comercio

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