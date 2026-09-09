Agente especial del FBI (r) reveló que inteligencia de EE. UU. alertó a España antes de la crisis en Ceuta

Fuentes de inteligencia de Estados Unidos confirmaron a NTN24 que los servicios del país notificaron a sus homólogos españoles sobre movimientos migratorios inusuales cerca de la frontera de Ceuta antes de que se produjera la masiva entrada de ciudadanos marroquíes que captó la atención internacional. César Paz, agente especial del FBI retirado, confirmó en declaraciones exclusivas que "el gobierno de Estados Unidos, más que nada agencias de inteligencia de Estados Unidos, habrían compartido información con el gobierno español, específicamente con el Centro Nacional de Inteligencia".