NTN24
Lunes, 14 de septiembre de 2026
Lunes, 14 de septiembre de 2026
Reino Unido

Escocia, Gales e Irlanda del Norte anuncian que buscarán su independencia del Reino Unido: "El futuro de nuestras naciones está en la Unión Europea"

septiembre 14, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Firma de un memorando de entendimiento durante una reunión celebrada en Cardiff - Foto: EFE
Firma de un memorando de entendimiento durante una reunión celebrada en Cardiff - Foto: EFE
Los líderes se reunieron como dirigentes de sus partidos y no como representantes de sus respectivos gobiernos.

Los dirigentes de Escocia, Gales e Irlanda del Norte, reunidos en Cardiff este lunes, afirmaron en una declaración conjunta su "derecho a la autodeterminación", y subrayaron que el futuro de esos territorios está "en la Unión Europea".

Tanto Escocia como Gales e Irlanda del Norte están gobernados actualmente por líderes independentistas. Una situación inédita desde que se pusieron en marcha instituciones autónomas en esos territorios del Reino Unido, en 1999.

El primer ministro galés, Rhun ap Iorwerth, jefe del partido Plaid Cymru, recibió a John Swinney, primer ministro escocés y dirigente del Partido Nacional Escocés (SNP), Michelle O'Neill, la primera ministra norirlandesa y vicepresidenta del Sinn Féin, y también a Mary Lou McDonald, presidenta de esa formación.

o

Los líderes se reunieron como dirigentes de sus partidos y no como representantes de sus respectivos gobiernos.

"Nuestras naciones tienen derecho a la autodeterminación", escribieron los dirigentes. "Ningún gobierno de Westminster [británico] tiene derecho a poner trabas a la democracia".

"Instamos al gobierno británico a preparar, planificar y facilitar los cambios constitucionales", agregaron.

Asimismo, destacaron que "el futuro de nuestras naciones está en la Unión Europea", y consideraron que el brexit había "perjudicado" a sus territorios.

Los sucesivos gobiernos británicos siempre se han opuesto a la organización de referendos sobre la independencia desde el que se celebró en 2014 en Escocia, en el que el 55% de los votantes se pronunciaron en contra de la independencia.

La semana pasada, Downing Street cerró la puerta a cualquier esperanza de que esa postura se suavice.

"El primer ministro Andy Burnham cree firmemente en la unión del Reino Unido", reaccionó el lunes su portavoz.

o

La reunión tuvo lugar después de que Donald Trump causara sorpresa el pasado fin de semana al considerar que sería "fantástico" que la República de Irlanda e Irlanda del Norte se unificaran.

"Por la forma en que lo veo, eventualmente sucederá. Bien podría suceder ahora", dijo a la prensa durante su visita a Irlanda.

El Sinn Féin aboga por que se organice un referéndum antes de 2030.

Según Michelle O'Neill, las declaraciones de Donald Trump demuestran que "el debate sobre la reunificación está muy vivo y que la gente se interesa por él, ahora también (...) a escala internacional".

Londres se atiene a los acuerdos de paz del Viernes Santo, firmados en 1998 para poner fin a los enfrentamientos en Irlanda del Norte. Según ese pacto, se puede organizar un referéndum siempre y cuando una mayoría de los habitantes de esa provincia británica sea proclive a votar a favor de la unificación.

Durante una rueda de prensa, los dirigentes reunidos en Cardiff subrayaron que sus respectivas naciones avanzarán a su propio ritmo hacia la autodeterminación.

El escocés John Swinney consideró que un referéndum sobre la independencia de Escocia debería celebrarse en los próximos cinco años.

En Gales, Rhun ap Iorwerth, que al ser elegido en mayo había presentado la independencia como un objetivo lejano, no fijó una fecha para una eventual consulta.

"Prefiero dejar la cuestión del calendario en manos del pueblo galés", declaró. No obstante, aseguró que resulta cada vez más evidente que "Westminster no funciona", en referencia al gobierno central británico.

Por su parte, Andy Burnham, exalcalde del Gran Manchester, ha señalado una mayor descentralización como una de sus prioridades desde que llegó al poder en julio.

Temas relacionados:

Reino Unido

Gales

Irlanda del Norte

Independencia

Referendo

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Sanos para delinquir y “enfermos” para pagar sus crímenes: las palpitaciones del cinismo de Cilia Flores

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"El régimen no tiene una real voluntad política de cambiar el rumbo del país": Andreína Baduel

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Macro golpe de Trump, De La Espriella y Noboa al crimen: cazan a uno de los criminales más buscados

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Ataque en estrecho de Ormuz deja un muerto en barco iraní antes de reunión sobre bloqueo marítimo

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil

Imparable: Gobierno De la Espriella ataca la minería ilegal y destruye unidades de extracción de oro del Clan del Golfo

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"La izquierda se devora los recursos públicos; considera que son un botín que hay que conquistar": experto sobre corrupción en América Latina

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

La huella invisible de la guerra: el impacto ambiental que permanece después del conflicto

Ver más

Videos

Ver más
Abelardo de la Espriella y su mensaje a Iván Mordisco - Fotos: AFP/EFE
Iván Mordisco

Golpe a Mordisco: De la Espriella y la DEA destruyen pista de aterrizaje para el narcotráfico

Abuchean a Iván Cepeda en el aeropuerto de Barranquilla / FOTO: Captura de pantalla
Iván Cepeda

“Guerrillero, guerrillero”: como a Petro, abuchean a Iván Cepeda en aeropuerto de Colombia

Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump-Foto: EFE
Acuerdo petrolero

Informe secreto filtrado por error revela la opinión de los venezolanos sobre el acuerdo petrolero

Marco Rubio y Delcy Rodríguez | Fotos: EFE-AFP
Régimen venezolano

¿Prepara Delcy reunión con Rubio en Nueva York? Renuevan consulado días antes de la ONU

Consulado de Venezuela en Nueva York
Nueva York

¿Están abriendo el consulado de Venezuela en Nueva York? Estuvimos en el lugar y esto presenciamos

Más de Política

Ver más
Delcy Rodríguez y Donald Trump, presidente de EE. UU. - Fotos: EFE
María Elvira Salazar

La congresista María Elvira Salazar cuestionó el acuerdo petrolero de EE. UU. con el régimen venezolano: "Delcy Rodríguez es la persona equivocada para esto"

Vladimir Putin y Donald Trump (EFE)
Donald Trump

El Kremlin asegura que Putin y Trump tuvieron una conversación "extremadamente franca" que duró una hora

Trump y su anuncio de la firma de un acuerdo con el régimen de Irán - Foto: Canva / AFP
Estados Unidos

Trump afirmó que no hay conversaciones en curso ni programadas con el régimen de Irán

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

¿Dónde está la dignidad de los americanos?

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Acuerdo petrolero

La maldición del recurso

Por: Héctor Schamis
Arturo McFields Arturo McFields

Rusia utiliza engaños para reclutar soldados en México, Cuba y Colombia

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Marco Rubio y Abelardo de la Espriella - EFE
Marco Rubio

"Es un fanático del Tigre": Marco Rubio tras hablar de una posible reunión entre Donald Trump y Abelardo de la Espriella

El capitán de la selección española Rodrigo Hernández-Foto: EFE
Fútbol

El FC Barcelona cierra el fichaje de Rodri tras un acuerdo de 75 millones con el Manchester City

Avión de Air Europa - Foto de referencia: AFP
Aeropuerto de Maiquetía

Air Europa e Iberia vuelven a Caracas tras más de dos meses de vuelos desviados al aeropuerto de Valencia

Perkins Rocha | Foto: AFP
Perkins Rocha

"Quisimos el cambio y ese solo hecho nos convirtió en enemigos del sistema chavista": Perkins Rocha

Donald Trump, presidente de Estados Unidos - Foto: EFE
Donald Trump

Gobierno de Donald Trump propone nuevamente una tasa de más de 100.000 dólares para algunas visas de trabajo en Estados Unidos

Yael Fritz Junior Trepy, jugador del Cagliari - Foto: AFP
Serie A

Jugador del fútbol italiano fue dado de alta tras casi morir ahogado en una piscina y permanecer en cuidados intensivos

Océano - Foto Canva
Océano

El tratado que busca proteger dos tercios del océano: así cambia la defensa de la vida marina

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023