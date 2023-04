Apoyo 24 Horas, la empresa de GPS que se define como alternativa a un seguro tradicional

En medio de la convulsión de la conducción por la ciudad hoy en día y lo difícil que es predecir cualquier contratiempo aparece la empresa Apoyo 24 Horas con el compromiso de apoyar a sus usuarios en las adversidades propias de las vías.

Lucas Barbosa de Souza, gerente general de Apoyo 24 Horas, manifestó que se trata de una empresa de rastreo de vehículos por GPS que además de rastrear el vehículo brinda los beneficios de las asistencias.

“Si tu te pinchas o necesitas de una grúa por alguna falla mecánica que presenta tu carro, ahí estamos nosotros para ayudarte y apoyarte en esos momentos de adversidad”, indicó Barbosa de Souza en entrevista con NTN24.

El gerente general de la empresa mencionó que Apoyo 24 Horas está en el mercado como una alternativa a un seguro tradicional a un vehículo “para que la gente esté tranquila de contar con nuestro apoyo, rastreo y monitoreo las 24 horas y también con todos nuestros servicios de asistencia vehicular que se puede presentar en cualquier momento del día”.

“Somos innovadores en muchos temas. Somos la única empresa de GPS en Colombia que tiene un producto que se llama 'recuperación garantizada'. Nosotros vamos a recuperar tu vehículo sí o sí en caso de un robo o un hurto calificado”, aseveró Barbosa de Souza.

Incluso, mencionó: “Si no lo recuperamos lo reemplazamos por otro con las mismas características y precios de acuerdo con la guía de valores de Fasecolda”.

“Nosotros te respondemos y respaldamos por tu bien. Somos la única empresa de GPS en Colombia que provee servicios de asistencia vehicular las 24 horas para cualquier tema de pinchazos, fallas mecánicas, colisiones”, precisó.

Apoyo 24 Horas cuenta con un límite de hasta 1.000 kilómetros de transporte de grúas en caso de colisiones.

La empresa también provee servicios de protección para bicicletas. “Si eres un aficionado del deporte, estamos nosotros para garantizar la protección de tu bici”, indicó Lucas Barbosa de Souza.

“Somos más asequibles que un seguro tradicional. No hacemos análisis de perfil, entonces no importa si utilizas tu carro para trabajo o donde vives o si tienes una historia de colisiones. No tenemos ningún tipo de discriminación”, destacó, a su vez, Barbosa de Souza

Las oficinas de Apoyo 24 Horas están ubicadas en Bogotá. La empresa puede encontrarse, además, en las redes sociales y tiene contacto media línea telefónica.