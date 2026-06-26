Apple anunció que “donará a los esfuerzos de ayuda en el terreno” para apoyar a Venezuela tras los terremotos

Tim Cook, CEO del gigante tecnológico Apple, anunció que la compañía “donará a los esfuerzos de ayuda en el terreno” para apoyar a Venezuela tras los terremotos que devastaron al país en días recientes.

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“Todos los afectados por el terremoto catastrófico en Venezuela están en nuestros pensamientos, y agradecemos a los primeros respondedores por ayudar a todos los que están en peligro. Apple donará a los esfuerzos de ayuda en el terreno”, escribió Cook en X.

El reconocido empresario, quien pronto dejará su cargo, no especificó qué tipo de ayuda donarán a los damnificados por los movimientos de tierra de magnitudes de 7.2 y 7.5 que ya dejan más de 500 muertos.

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Así las cosas, Apple se suma a los esfuerzos solidarios por los damnificados en Venezuela, donde el magnate Elon Musk, a través de su empresa de internet satelital, Starlink, anunció servicio gratuito hasta el 25 de julio a los clientes de las zonas afectadas.

De acuerdo con lo informado, la medida aplicará hasta el 25 de julio para para los clientes activos actuales y no se requiere ninguna acción. “Estamos aplicando el crédito a su cuenta de manera proactiva”, detalló.

Por otro lado, aseguró que, si el servicio está cancelado, también se está aplicando un crédito a sus cuentas, lo que le permite reactivar el servicio y tener conexión.

Para aquellos que su equipo de Starlink fue afectado podrán solicitar un reemplazo gratuito.

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Venezuela fue epicentro de dos potentes terremotos de magnitudes de 7.2 y 7.5 el miércoles 24 de junio, que hasta el momento dejan un saldo de 589 víctimas fatales y miles de lesionados.

Ante la tragedia, decenas de países manifestaron su solidaridad con el pueblo venezolano y pusieron a disposición su ayuda.

Actualmente, las autoridades adelantan las labores de búsqueda y rescate de sobrevivientes, mientras que equipos de socorristas de múltiples zonas siguen llegando al país para colaborar.