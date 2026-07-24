NTN24
Viernes, 24 de julio de 2026
Viernes, 24 de julio de 2026
Bogotá

"Yo no estaba en el país y cuando vi el video lo llamé para hacerle el reclamo": propietario de vehículo de cinco puestos grabado cuando subía puente peatonal de Bogotá

julio 24, 2026
Por: Redacción NTN24
Infracción de automóvil en Bogotá.
Infracción de automóvil en Bogotá.
El medio El Tiempo contactó a la persona que aparece como dueña del vehículo quien lo primero que aseguró es que vendió el automóvil hace cerca de cuatro meses.

El diario colombiano El Tiempo publicó este viernes el testimonio de la persona que aparece como propietario del vehículo azul, de cinco puestos, que fue grabado subiendo un puente peatonal en lo que es sin duda una de las infracciones más extrañas, de las que al menos se han vuelto públicas, en Bogotá.

El medio precisó que el propietario se llama Brayan Bernal Muñoz y que lo primero que aseguró esta persona que vendió al automóvil hace cerca de cuatro meses.

"Me pagó el 80 por ciento y no hicimos el traspaso porque me quedó adeudando el 20 por ciento restante", aseguró Bernal. "Yo no estaba en el país y cuando vi el video lo llamé para hacerle el reclamo y me dijo que él se encargaba de solucionar el tema. Lo que hizo es un acto salvaje", precisó sobre el comprador.

o

Además, manifestó que se acercará a Tránsito de Bogotá para demostrar que no tiene nada que ver en los hechos. "Tengo el contrato de compra-venta firmado por el señor Figueredo. Yo a él lo conocí por ambos montamos bicicleta y pensé que era una persona responsable", aseveró.

La persona a la que se refiere Bernal es Edward Fabián Figueredo Corredor, quien dijo ser el denunciante y quien publicó el video inicial en redes.

“De hecho, es a Figueredo a quien le aparecen todos los comparendos vigentes que tiene el vehículo. Y en las últimas horas ha asegurado en su perfil que no se incriminará diciendo quién iba conduciendo el vehículo”, mencionó El Tiempo.

El infractor, cabe recordar, fue captado cuando intentaba atravesar con su vehículo un puente peatonal de la calle 26, una de las vías más extensas e importantes de Bogotá y que atraviesa la ciudad de occidente a oriente.

Las imágenes de la indignante, pero a la vez curiosa infracción, se viralizaron rápidamente en las redes sociales al punto que la Alcaldía de Bogotá pidió ayuda a la ciudadanía para hallar al infractor.

El conductor, según las imágenes, llegó con su carro hasta una esquina del puente en la que no pudo girar. Al percatarse de que su vehículo no iba a poder cruzar, se ve cuando se devuelve en reversa por la misma rampa, para peatones, por la que intentó subir.

o

Incluso, en los videos compartidos en redes sociales se escucha cuando uno de los testigos del insólito hecho le grita al conductor “no pasa”, refiriéndose al estrecho margen que tenía el carro para dar el improbable giro.

Temas relacionados:

Bogotá

Tránsito

Movilidad

Movilidad Bogotá

licencia de conducir

Alcaldía de Bogotá

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Estos son los miembros del chavismo que podrían testificar en contra de Nicolás Maduro en EE. UU.

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

¿A quiénes desaloja el régimen en Fuerte Tiuna para entregar viviendas a afectados por terremotos en Venezuela?

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

Demoledor informe revela la estrategia del régimen para ocultar su ineficiencia para afrontar la emergencia en Venezuela

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

PRESIÓN CONTRA EL RÉGIMEN | Siguen las sanciones de EE. UU. contra la dictadura castrista

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Petro desconoce derrota electoral mientras expertos advierten riesgo de crisis institucional

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Europa enfrenta temperaturas extremas de hasta 44 grados Celsius

Ver más

Videos

Ver más
Gustavo Petro, presidente de Colombia (AFP)
Colombia

Las polémicas frases del presidente Gustavo Petro durante su discurso del 20 de julio en Colombia

Dibujo realizado por la artista Jane Rosenberg donde aparece el narcotraficante mexicano Ismael 'El Mayo' Zambada (i), el abogado Frank A. Pérez (c); y el juez a cargo del caso, Brian Cogan-Foto: EFE
El Mayo Zambada

Esto fue lo que dijo 'El Mayo' Zambada cuando fue condenado a cadena perpetua en Estados Unidos

Presidente electo de Colombia Abelardo de la Espriella-Foto: EFE
Abelardo de la Espriella

Plan criminal contra Abelardo de la Espriella previo a su posesión presidencial: esto se sabe

Presidente de Estados Unidos Donald Trump-Foto: EFE
Régimen cubano

¿Habrá acción militar de EE. UU. tras informe sobre espionaje de Cuba? Exdiplomático cubano responde

Edificio destruido tras los terremotos en Venezuela-Foto: EFE
Terremoto en Venezuela

La historia de Samuel y Sebastián: luchan por recuperarse mientras su tía pide ayuda

Más de Actualidad

Ver más
Delcy Rodríguez, jefe encargada del régimen de Venezuela, y Diosdado Cabello, integrante de la dictadura venezolana - Foto: EFE
Terremoto en Venezuela

Diosdado Cabello anunció restricciones en el acceso a La Guaira, el área devastada por terremotos en Venezuela

Daños ocasionados por los terremotos en Venezuela - Foto: EFE
Terremoto en Venezuela

Actor colombiano contó cómo un viaje sorpresa lo salvó a él y a su familia de haber sido víctimas de los terremotos en Venezuela

Búsqueda de empleo - Canva
Posesión Abelardo de la Espriella

Conozca cómo postularse al Banco Nacional de Talentos, iniciativa de Abelardo De La Espriella para trabajar con el Gobierno Nacional

Opinión

Ver más
Arturo McFields Chavismo

De antagonista a aliado: la maniobra del régimen de Venezuela para ganar el favor de Israel

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Régimen venezolano

Los escombros de la república

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

El nuevo mapa del financiamiento climático se dibuja sin América Latina

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Delcy Rodríguez, jefe encargada del régimen de Venezuela, y Diosdado Cabello, integrante de la dictadura venezolana - Foto: EFE
Terremoto en Venezuela

Diosdado Cabello anunció restricciones en el acceso a La Guaira, el área devastada por terremotos en Venezuela

Daños ocasionados por los terremotos en Venezuela - Foto: EFE
Terremoto en Venezuela

Actor colombiano contó cómo un viaje sorpresa lo salvó a él y a su familia de haber sido víctimas de los terremotos en Venezuela

Búsqueda de empleo - Canva
Posesión Abelardo de la Espriella

Conozca cómo postularse al Banco Nacional de Talentos, iniciativa de Abelardo De La Espriella para trabajar con el Gobierno Nacional

Rusia lanzó exitosamente este martes a tres tripulantes con destino a la Estación Espacial Internacional (EEI) - Foto AFP
Estación Espacial Internacional

Rusia y Estados Unidos realizan con éxito importante misión: imágenes de un lanzamiento que da continuidad a la cooperación entre estos dos países

Néstor Lorenzo, entrenador de la selección Colombia - Foto: EFE
Selección Colombia

Néstor Lorenzo responde a quienes dicen que la Selección Colombia es favorita para ser campeona del Mundial 2026

Premios Gothams de la TV de Estados Unidos - Foto: EFE
Premios Emmy

Esta la plataforma para ver la serie por la que fue nominado a los Emmy un actor colombiano: es del mismo creador de Breaking Bad

Régimen cubano | Foto: EFE
Régimen Castrista

¿Qué pasaría si mañana se produce un cambio de régimen en Cuba?

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre