"Yo no estaba en el país y cuando vi el video lo llamé para hacerle el reclamo": propietario de vehículo de cinco puestos grabado cuando subía puente peatonal de Bogotá

El diario colombiano El Tiempo publicó este viernes el testimonio de la persona que aparece como propietario del vehículo azul, de cinco puestos, que fue grabado subiendo un puente peatonal en lo que es sin duda una de las infracciones más extrañas, de las que al menos se han vuelto públicas, en Bogotá.

El medio precisó que el propietario se llama Brayan Bernal Muñoz y que lo primero que aseguró esta persona que vendió al automóvil hace cerca de cuatro meses.

"Me pagó el 80 por ciento y no hicimos el traspaso porque me quedó adeudando el 20 por ciento restante", aseguró Bernal. "Yo no estaba en el país y cuando vi el video lo llamé para hacerle el reclamo y me dijo que él se encargaba de solucionar el tema. Lo que hizo es un acto salvaje", precisó sobre el comprador.

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Además, manifestó que se acercará a Tránsito de Bogotá para demostrar que no tiene nada que ver en los hechos. "Tengo el contrato de compra-venta firmado por el señor Figueredo. Yo a él lo conocí por ambos montamos bicicleta y pensé que era una persona responsable", aseveró.

La persona a la que se refiere Bernal es Edward Fabián Figueredo Corredor, quien dijo ser el denunciante y quien publicó el video inicial en redes.

“De hecho, es a Figueredo a quien le aparecen todos los comparendos vigentes que tiene el vehículo. Y en las últimas horas ha asegurado en su perfil que no se incriminará diciendo quién iba conduciendo el vehículo”, mencionó El Tiempo.

El infractor, cabe recordar, fue captado cuando intentaba atravesar con su vehículo un puente peatonal de la calle 26, una de las vías más extensas e importantes de Bogotá y que atraviesa la ciudad de occidente a oriente.

Las imágenes de la indignante, pero a la vez curiosa infracción, se viralizaron rápidamente en las redes sociales al punto que la Alcaldía de Bogotá pidió ayuda a la ciudadanía para hallar al infractor.

El conductor, según las imágenes, llegó con su carro hasta una esquina del puente en la que no pudo girar. Al percatarse de que su vehículo no iba a poder cruzar, se ve cuando se devuelve en reversa por la misma rampa, para peatones, por la que intentó subir.

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Incluso, en los videos compartidos en redes sociales se escucha cuando uno de los testigos del insólito hecho le grita al conductor “no pasa”, refiriéndose al estrecho margen que tenía el carro para dar el improbable giro.