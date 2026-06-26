Nueva réplica provocó caos en Venezuela: rescatistas salieron corriendo en plenas labores de búsqueda en los escombros

El 25 de junio, el Servicio Geológico Colombiano registró un nuevo sismo en Venezuela de magnitud 4.4, días después de dos potentes terremotos de magnitudes de 7.2 y 7.5 devastaron diferentes zonas del país.

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De acuerdo con la autoridad geológica colombiana, que citó al USGS, el evento sísmico se registró a las 23:19 (hora local) a una profundidad de 10 km en Morón, Venezuela.

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En videos compartidos en redes sociales se ve a decenas de personas corriendo y gritando en total caos por temor a una nueva tragedia.

Tras los devastadores terremotos, el país latinoamericano ha reportado la muerte de 589 personas y miles de lesionados.

“Debemos informar que, lamentablemente, ya tenemos 589 personas fallecidas y 2980 personas heridas, pero también hemos rescatado con vida a decenas de personas”, dijo Delcy Rodríguez, encargada del régimen, en un video.

Y añadió: “A esta hora, también se han producido 214 réplicas, lo cual demuestra y expresa la actividad sísmica en nuestro territorio y este proceso de liberación de fuerzas sísmicas que se están dando en las últimas horas”, añadió.

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Desde que inició la emergencia en el país, decenas de naciones manifestaron su solidaridad con el pueblo venezolano y pusieron a disposición su ayuda.

Mientras las autoridades venezolanas adelantan las labores de búsqueda y rescate de sobrevivientes, los equipos de socorristas de múltiples zonas del mundo siguen llegando al país para colaborar.

Este viernes, el balance oficial de muertos subió de 235 a 589, según dijo Rodríguez durante una reunión transmitida por la televisión estatal.

Por otro lado, la cifra de heridos fue revisada a 2.980 personas, contra unas 4.300 mencionadas el jueves.