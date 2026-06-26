NTN24
Viernes, 26 de junio de 2026
Viernes, 26 de junio de 2026
Terremoto en Venezuela

Nueva réplica provocó caos en Venezuela: rescatistas salieron corriendo en plenas labores de búsqueda en los escombros

junio 26, 2026
Por: Saúl Montes
Terremotos en Venezuela - Foto EFE
Terremotos en Venezuela - Foto EFE
Ante los devastadores terremotos de los últimos días, el país latinoamericano ha experimentado 214 réplicas, según reportó la encargada del régimen, Delcy Rodríguez.

El 25 de junio, el Servicio Geológico Colombiano registró un nuevo sismo en Venezuela de magnitud 4.4, días después de dos potentes terremotos de magnitudes de 7.2 y 7.5 devastaron diferentes zonas del país.

TE PUEDE INTERESAR:

De acuerdo con la autoridad geológica colombiana, que citó al USGS, el evento sísmico se registró a las 23:19 (hora local) a una profundidad de 10 km en Morón, Venezuela.

o

En videos compartidos en redes sociales se ve a decenas de personas corriendo y gritando en total caos por temor a una nueva tragedia.

 

Tras los devastadores terremotos, el país latinoamericano ha reportado la muerte de 589 personas y miles de lesionados.

“Debemos informar que, lamentablemente, ya tenemos 589 personas fallecidas y 2980 personas heridas, pero también hemos rescatado con vida a decenas de personas”, dijo Delcy Rodríguez, encargada del régimen, en un video.

Y añadió: “A esta hora, también se han producido 214 réplicas, lo cual demuestra y expresa la actividad sísmica en nuestro territorio y este proceso de liberación de fuerzas sísmicas que se están dando en las últimas horas”, añadió.

o

Desde que inició la emergencia en el país, decenas de naciones manifestaron su solidaridad con el pueblo venezolano y pusieron a disposición su ayuda.

Mientras las autoridades venezolanas adelantan las labores de búsqueda y rescate de sobrevivientes, los equipos de socorristas de múltiples zonas del mundo siguen llegando al país para colaborar.

Este viernes, el balance oficial de muertos subió de 235 a 589, según dijo Rodríguez durante una reunión transmitida por la televisión estatal.

Por otro lado, la cifra de heridos fue revisada a 2.980 personas, contra unas 4.300 mencionadas el jueves.

Temas relacionados:

Terremoto en Venezuela

Caos

Terremoto

Sismo

Servicio Geológico Colombiano

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Así se vivieron los dos terremotos desde una cárcel de Venezuela: impactante testimonio de preso político

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“La cantidad de estructuras colapsadas sobrepasa la capacidad de respuesta”: especialista en operaciones de socorro tras la tragedia en Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Había muchas personas heridas": joven que captó con su celular la trágica evacuación tras los devastadores terremotos en Venezuela

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Jorge Rodríguez y Delcy Rodríguez fueron los que vendieron a Maduro": exvicepresidente de Colombia Francisco Santos

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿América Latina está experimentando un avance preocupante del populismo autoritario?

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

UNESCO amplía su red mundial de reservas de biosfera para enfrentar la crisis climática y la pérdida de biodiversidad

Ver más

Videos

Ver más
Abelardo de la Espriella - AFP
Elecciones Presidenciales en Colombia

"Recibiré una nación golpeada, pero no derrotada": Abelardo de la Espriella en su discurso después de recibir las credenciales como presidente electo de Colombia

Tim Kaine, senador del partido demócrata - Foto: EFE
Régimen venezolano

"Necesitamos una fecha, un plan y un proceso claro": senador demócrata de EE. UU. Tim Kaine pide elecciones libres en Venezuela

Paloma Valencia, excandidata presidencial - Foto: EFE
Elecciones en Colombia

"Colombia se salvó, se salvó por milímetros": Paloma Valencia critica las advertencias de Petro y Cepeda tras el triunfo de Abelardo De La Espriella

Roberto Sánchez y Keiko Fujimori - Fotos: EFE
Elecciones en Perú

"Es una pataleta": excanciller peruano ante la postura de Sánchez por triunfo de Keiko Fujimori

Abelardo de la Espriella - AFP
Colombia

Experto advierte sobre los principales desafíos que tendrá Abelardo de la Espriella a su llegada al gobierno de Colombia

Más de Actualidad

Ver más
Rick Scott, senador de los Estados Unidos - Foto: NTN24
Elecciones en Venezuela

Senador de Estados Unidos Rick Scott revela cuándo serían las elecciones en Venezuela

Preso político | Foto AFP
Presos políticos

"Mi madre partió sin darle un abrazo": el dolor de una familia de preso político en Venezuela

EE. UU. e Irán - Canva
Medio Oriente

Acuerdo de paz entre Estados Unidos y el régimen de Irán fue firmado electrónicamente: Trump dice que el texto se publicará “muy pronto”

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Tras el terremoto ¡Nadie se salva solo!

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Del calor de Kanpur a la canícula europea: la bioeconomía deja de ser una opción

Por: Alexis L. Leroy
Arturo McFields Dinorah Figuera

Democratización en Venezuela un trago amargo, complejo pero necesario

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

Juridicidad en versión hermanos Rodríguez

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Jugadores de Ghana celebran - Foto: EFE
Mundial

Ghana venció a Panamá sobre la hora: así marcha el equipo centroamericano en el Grupo L del Mundial tras su derrota

Rick Scott, senador de los Estados Unidos - Foto: NTN24
Elecciones en Venezuela

Senador de Estados Unidos Rick Scott revela cuándo serían las elecciones en Venezuela

Selección de Argentina 2014 - Foto AFP
Hospitalización

Excompañero de Messi en Argentina mostró síntomas de infarto durante una rueda de prensa y fue hospitalizado de emergencia

Preso político | Foto AFP
Presos políticos

"Mi madre partió sin darle un abrazo": el dolor de una familia de preso político en Venezuela

José Mourinho, entrenador portugués - Foto: EFE
Real Madrid

El Real Madrid de Mourinho confirma fichaje de estrella que viene del Liverpool y completa tres contrataciones de alto nivel en 72 horas

Carlos Fernando Galán y Abelardo de la Espriella - Fotos: EFE
Elecciones Presidenciales en Colombia

"Estamos listos para trabajar coordinadamente desde el próximo 7 de agosto": el mensaje de Carlos Fernando Galán tras conversación con Abelardo de la Espriella

EE. UU. e Irán - Canva
Medio Oriente

Acuerdo de paz entre Estados Unidos y el régimen de Irán fue firmado electrónicamente: Trump dice que el texto se publicará “muy pronto”

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre