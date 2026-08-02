NTN24
Domingo, 02 de agosto de 2026
Domingo, 02 de agosto de 2026
Carteles mexicanos

Capturan en México a líder de organización criminal por el que Estados Unidos ofrecía millonaria recompensa

agosto 2, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Policía México - Foto AFP
Policía México - Foto AFP
Tras el arresto, miembros del cártel de Los Reyes "realizaron bloqueos e incendiaron vehículos" en dos municipios de Michoacán.

En las últimas horas, las autoridades mexicanas dieron a conocer la captura del líder de un cártel narcotraficante por el que Estados Unidos ofrecía una recompensa de 5 millones de dólares.

Según informó el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, se trata del narcotraficante Alfonso Fernández Magallón, señalado de ser líder del cártel de Los Reyes, que opera en el estado de Michoacán, al oeste del país.

El funcionario mexicano comentó en sus redes sociales que "el detenido cuenta con una orden de aprehensión por los delitos de privación ilegal de la libertad y motín".

Tras el arresto, miembros del cártel de Los Reyes "realizaron bloqueos e incendiaron vehículos" en dos municipios de Michoacán, agregó el secretario.

o

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, "aplaudió" el trabajo del ejército y del gabinete de seguridad mexicanos y aseguró que su captura "envía otro mensaje claro: los delincuentes no tienen dónde esconderse".

Añadió que el "compromiso compartido" de México y Washington "de desmantelar los cárteles y hacer que los criminales violentos rindan cuentas sigue dando resultados".

En agosto de 2025, el Departamento de Estado de Estados Unidos anunció que ofrecía una recompensa de 5 millones de dólares para cualquiera que tuviera información sobre el paradero de Magallón.

Esto luego de que el departamento designara al cártel de Los Reyes como una Organización Terrorista Extranjera (FTO) y Terrorista Global Especialmente Designado (SDGT).

 

Temas relacionados:

Carteles mexicanos

Gobierno de México

Narcotráfico

Narcotraficantes

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Expectativa e incertidumbre en Venezuela por diálogo entre el régimen y Asamblea de 2015: “Que el chavismo cumpla”

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Estados Unidos podría luchar contra Irán un buen tiempo, al menos unos buenos meses": Mark Cancian, coronel (R) Cuerpo de Marines de EE. UU.

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"EE. UU. tiene su tiempo, nosotros tenemos el nuestro": Antonio Ledezma sobre negociaciones en Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

El rostro del hambre en Cuba: los ciudadanos venden hasta su ropa y zapatos para poder sobrevivir

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

EE. UU. aumenta presión contra Irán con potente avión militar P8 Poseidón para control aéreo y marítimo

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Petro desconoce derrota electoral mientras expertos advierten riesgo de crisis institucional

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Cambio climático y conflictos: una crisis que agrava el desplazamiento de millones de personas

Ver más

Videos

Ver más
Gustavo Petro tendrá su último viaje de gobierno a Cuba - Foto: EFE
Gustavo Petro

Validando 67 años de la peor dictadura que ha tenido América Latina: politóloga sobre la visita de Petro a Cuba

Edificios afectados por los terremotos en Venezuela - Foto: EFE
Terremoto en Venezuela

Así fueron demolidos los primeros edificios afectados en La Guaira por los terremotos en Venezuela

Donald Trump | Foto: EFE
Donald Trump

La importante condición que impuso Trump en el acuerdo de desarme total de Hamás en Gaza

Migrantes africanos ingresan de manera irregular a territorio español - Foto: EFE
Migración ilegal

La migración irregular en territorio español desata diferencias entre España e Italia

Familair de colombianos detenidos en Arabia Saudita
Colombianos

Entre lágrimas, familiar de colombianos retenidos injustamente en Arabia Saudita pide su liberación

Más de Actualidad

Ver más
Integrantes del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses de Venezuela trasladan el cuerpo de una víctima fatal tras los terremotos registrados en La Guaira - Foto: EFE
Terremoto en Venezuela

Nuevo balance de muertos en Venezuela tras los terremotos; la cifra supera los 4.500 fallecidos

Ceuta, España (EFE)
España

Más de 48.000 migrantes ya regresaron a Marruecos desde enclave español de Ceuta, según el gobierno

Petróleo en Venezuela | Foto: EFE
Producción petrolera en Venezuela

Legisladores de Estados Unidos exigen esclarecer cuentas de ingresos de acuerdos petroleros en Venezuela

Opinión

Ver más
Arturo McFields Chavismo

De antagonista a aliado: la maniobra del régimen de Venezuela para ganar el favor de Israel

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Régimen venezolano

Los escombros de la república

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

El nuevo mapa del financiamiento climático se dibuja sin América Latina

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Nicolás Maduro - Foto: EFE
Juicio contra Maduro

Estuvimos en la tercera audiencia de Nicolás Maduro y Cilia Flores en Nueva York: "Están los dos bastante más delgados"

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, presenta el trofeo del Mundial de Clubes - Foto: EFE
FIFA

Renunció la mano derecha de Infantino en la FIFA: “No puedo quedarme de brazos cruzados mientras la FIFA quiere vender una parte de la Copa del Mundo”

Integrantes del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses de Venezuela trasladan el cuerpo de una víctima fatal tras los terremotos registrados en La Guaira - Foto: EFE
Terremoto en Venezuela

Nuevo balance de muertos en Venezuela tras los terremotos; la cifra supera los 4.500 fallecidos

Ceuta, España (EFE)
España

Más de 48.000 migrantes ya regresaron a Marruecos desde enclave español de Ceuta, según el gobierno

Petróleo en Venezuela | Foto: EFE
Producción petrolera en Venezuela

Legisladores de Estados Unidos exigen esclarecer cuentas de ingresos de acuerdos petroleros en Venezuela

Aficionados de España y Argentina - Foto AFP
Mundial 2026

Advierten que la final entre Argentina y España será la más tecnológica de la historia por cinco factores relacionados con la experiencia de los aficionados

Gustavo Petro, presidente de Colombia - Foto: EFE
Gustavo Petro

¿Qué tan bueno es el legado que deja en Colombia el presidente Gustavo Petro?

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre