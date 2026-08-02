Capturan en México a líder de organización criminal por el que Estados Unidos ofrecía millonaria recompensa

En las últimas horas, las autoridades mexicanas dieron a conocer la captura del líder de un cártel narcotraficante por el que Estados Unidos ofrecía una recompensa de 5 millones de dólares.

Según informó el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, se trata del narcotraficante Alfonso Fernández Magallón, señalado de ser líder del cártel de Los Reyes, que opera en el estado de Michoacán, al oeste del país.

El funcionario mexicano comentó en sus redes sociales que "el detenido cuenta con una orden de aprehensión por los delitos de privación ilegal de la libertad y motín".

Tras el arresto, miembros del cártel de Los Reyes "realizaron bloqueos e incendiaron vehículos" en dos municipios de Michoacán, agregó el secretario.

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, "aplaudió" el trabajo del ejército y del gabinete de seguridad mexicanos y aseguró que su captura "envía otro mensaje claro: los delincuentes no tienen dónde esconderse".

Añadió que el "compromiso compartido" de México y Washington "de desmantelar los cárteles y hacer que los criminales violentos rindan cuentas sigue dando resultados".

En agosto de 2025, el Departamento de Estado de Estados Unidos anunció que ofrecía una recompensa de 5 millones de dólares para cualquiera que tuviera información sobre el paradero de Magallón.

Esto luego de que el departamento designara al cártel de Los Reyes como una Organización Terrorista Extranjera (FTO) y Terrorista Global Especialmente Designado (SDGT).