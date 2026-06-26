NTN24
Viernes, 26 de junio de 2026
Viernes, 26 de junio de 2026
Terremoto en Venezuela

Elon Musk anunció servicio gratuito de Starlink en zonas afectadas de Venezuela por el terremoto

junio 26, 2026
Por: Saúl Montes
Terremotos en Venezuela - Foto EFE
Terremotos en Venezuela - Foto EFE
La medida aplica para para los clientes activos actuales y nuevos hasta el 25 de julio.

La empresa de internet satelital Starlink, desarrollada por SpaceX de Elon Musk, anunció servicio gratuito hasta el 25 de julio a los clientes de las zonas afectadas por los devastadores terremotos de Venezuela.

TE PUEDE INTERESAR:

“Tras los devastadores terremotos del 24 de junio, Starlink ofrece servicio gratuito hasta el 25 de julio a los clientes de las zonas afectadas de Venezuela”, detalló la compañía en un comunicado.

De acuerdo con lo informado en el texto, la medida aplica para para los clientes activos actuales y no se requiere ninguna acción. “Estamos aplicando el crédito a su cuenta de manera proactiva”, detalló.

Por otro lado, aseguró que, si el servicio está cancelado, también se está aplicando un crédito a sus cuentas, lo que le permite reactivar el servicio y tener conexión.

o

Para aquellos que su equipo de Starlink fue afectado podrán solicitar un reemplazo gratuito.

Finalmente, indicó que, para los clientes nuevos que compran una el servicio en las zonas afectadas, recibirán el servicio gratuito hasta el 25 de julio.

Tras el anuncio, la encargada del régimen en Venezuela, Delcy Rodríguez, se pronunció en X y dijo que “cada conexión cuenta en tiempos como estos”.

o

El miércoles 24 de junio, Venezuela fue epicentro de dos terremotos de magnitudes de 7.2 y 7.5, que hasta el momento dejan un saldo de 589 víctimas fatales y miles de lesionados.

Ante la tragedia, decenas de países manifestaron su solidaridad con el pueblo venezolano y pusieron a disposición su ayuda.

Actualmente, las autoridades adelantan las labores de búsqueda y rescate de sobrevivientes, mientras que equipos de socorristas de múltiples zonas siguen llegando al país para colaborar.

Temas relacionados:

Terremoto en Venezuela

Elon Musk

Internet

Delcy Rodríguez

Terremoto

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Así se vivieron los dos terremotos desde una cárcel de Venezuela: impactante testimonio de preso político

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“La cantidad de estructuras colapsadas sobrepasa la capacidad de respuesta”: especialista en operaciones de socorro tras la tragedia en Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Había muchas personas heridas": joven que captó con su celular la trágica evacuación tras los devastadores terremotos en Venezuela

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Jorge Rodríguez y Delcy Rodríguez fueron los que vendieron a Maduro": exvicepresidente de Colombia Francisco Santos

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿América Latina está experimentando un avance preocupante del populismo autoritario?

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

UNESCO amplía su red mundial de reservas de biosfera para enfrentar la crisis climática y la pérdida de biodiversidad

Ver más

Videos

Ver más
Abelardo de la Espriella - AFP
Elecciones Presidenciales en Colombia

"Recibiré una nación golpeada, pero no derrotada": Abelardo de la Espriella en su discurso después de recibir las credenciales como presidente electo de Colombia

Tim Kaine, senador del partido demócrata - Foto: EFE
Régimen venezolano

"Necesitamos una fecha, un plan y un proceso claro": senador demócrata de EE. UU. Tim Kaine pide elecciones libres en Venezuela

Paloma Valencia, excandidata presidencial - Foto: EFE
Elecciones en Colombia

"Colombia se salvó, se salvó por milímetros": Paloma Valencia critica las advertencias de Petro y Cepeda tras el triunfo de Abelardo De La Espriella

Roberto Sánchez y Keiko Fujimori - Fotos: EFE
Elecciones en Perú

"Es una pataleta": excanciller peruano ante la postura de Sánchez por triunfo de Keiko Fujimori

Abelardo de la Espriella - AFP
Colombia

Experto advierte sobre los principales desafíos que tendrá Abelardo de la Espriella a su llegada al gobierno de Colombia

Más de Actualidad

Ver más
Preso político | Foto AFP
Presos políticos

"Mi madre partió sin darle un abrazo": el dolor de una familia de preso político en Venezuela

Christopher Landau - AFP
visas

EE. UU. amenazó con retirar visas a quienes intenten manipular el resultado de la segunda vuelta en Colombia

El Helicoide | Foto: EFE
El Helicoide

“El régimen está moviendo las piezas para esconder sus crímenes”: coordinador del Comité de Derechos de Vente Venezuela sobre movimientos en El Helicoide

Opinión

Ver más
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Del calor de Kanpur a la canícula europea: la bioeconomía deja de ser una opción

Por: Alexis L. Leroy
Arturo McFields Dinorah Figuera

Democratización en Venezuela un trago amargo, complejo pero necesario

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Inteligencia Artificial

Magnifica Humanitas, 5

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Héctor Schamis

Juridicidad en versión hermanos Rodríguez

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Bernie Moreno y Abelardo de la Espriella - AFP
Bernie Moreno

Bernie Moreno se reunió personalmente con Abelardo de la Espriella tras ganar las elecciones presidenciales de Colombia: "Victoria épica"

Selección Colombia de Mayores - Foto: AFP
FIFA

"Esto es Colombia": la FIFA publica emocionantes e icónicos momentos de la selección cafetera en mundiales

Daniela Konietzko, presidenta de la Fundación WWB
Colombia

Así ayuda la Fundación WWB a miles de mujeres que quieren salir adelante económicamente en Colombia

Tim Kaine, senador del partido demócrata - Foto: EFE
Régimen venezolano

"Necesitamos una fecha, un plan y un proceso claro": senador demócrata de EE. UU. Tim Kaine pide elecciones libres en Venezuela

Preso político | Foto AFP
Presos políticos

"Mi madre partió sin darle un abrazo": el dolor de una familia de preso político en Venezuela

Gillette Stadium de Foxborough - AFP
Mundial 2026

Así es de imponente el Gillette Stadium que se perfila como una de las sedes más estratégicas de EE. UU. en el Mundial 2026: estos son los partidos que albergará

Christopher Landau - AFP
visas

EE. UU. amenazó con retirar visas a quienes intenten manipular el resultado de la segunda vuelta en Colombia

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre