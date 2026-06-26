Elon Musk anunció servicio gratuito de Starlink en zonas afectadas de Venezuela por el terremoto

La empresa de internet satelital Starlink, desarrollada por SpaceX de Elon Musk, anunció servicio gratuito hasta el 25 de julio a los clientes de las zonas afectadas por los devastadores terremotos de Venezuela.

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“Tras los devastadores terremotos del 24 de junio, Starlink ofrece servicio gratuito hasta el 25 de julio a los clientes de las zonas afectadas de Venezuela”, detalló la compañía en un comunicado.

De acuerdo con lo informado en el texto, la medida aplica para para los clientes activos actuales y no se requiere ninguna acción. “Estamos aplicando el crédito a su cuenta de manera proactiva”, detalló.

Por otro lado, aseguró que, si el servicio está cancelado, también se está aplicando un crédito a sus cuentas, lo que le permite reactivar el servicio y tener conexión.

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Para aquellos que su equipo de Starlink fue afectado podrán solicitar un reemplazo gratuito.

Finalmente, indicó que, para los clientes nuevos que compran una el servicio en las zonas afectadas, recibirán el servicio gratuito hasta el 25 de julio.

Tras el anuncio, la encargada del régimen en Venezuela, Delcy Rodríguez, se pronunció en X y dijo que “cada conexión cuenta en tiempos como estos”.

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El miércoles 24 de junio, Venezuela fue epicentro de dos terremotos de magnitudes de 7.2 y 7.5, que hasta el momento dejan un saldo de 589 víctimas fatales y miles de lesionados.

Ante la tragedia, decenas de países manifestaron su solidaridad con el pueblo venezolano y pusieron a disposición su ayuda.

Actualmente, las autoridades adelantan las labores de búsqueda y rescate de sobrevivientes, mientras que equipos de socorristas de múltiples zonas siguen llegando al país para colaborar.