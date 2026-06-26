Asciende a 929 la cifra de muertos por terremotos en Venezuela

La cifra de muertos por los terremotos que golpearon a Venezuela aumentó a 920 informó este viernes al ilegitimo presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez.

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El estado de La Guaira, el más afectado por los sismos, "se encuentra totalmente militarizado", agregó Rodríguez en un mensaje televisado. El anterior balance del gobierno hablaba de 589 muertos.

El miércoles 24 de junio, Venezuela fue epicentro de dos terremotos de magnitudes de 7.2 y 7.5, que devastaron diferentes zonas del país.

Ante la tragedia, decenas de países manifestaron su solidaridad con el pueblo venezolano y pusieron a disposición su ayuda.

Actualmente, las autoridades adelantan las labores de búsqueda y rescate de sobrevivientes, mientras que equipos de socorristas de múltiples zonas siguen llegando al país para colaborar.

En medio de la incertidumbre por la búsqueda de miles de personas desaparecidas, se han presentado cientos de réplicas que han obligado a rescatistas y voluntarios a detener esporádicamente los trabajos.

“A esta hora, también se han producido 214 réplicas, lo cual demuestra y expresa la actividad sísmica en nuestro territorio y este proceso de liberación de fuerzas sísmicas que se están dando en las últimas horas”, dijo Delcy Rodríguez.

Ante la tragedia, decenas de países manifestaron su solidaridad con el pueblo venezolano y pusieron a disposición su ayuda.

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Según Jens Laerke, portavoz de la agencia humanitaria de la ONU, OCHA, ya están en Venezuela equipos de Chile, Colombia, El Salvador, Italia, México, Suiza y Estados Unidos.

Además, se están movilizando equipos de Reino Unido, República Checa, Ecuador, Francia, Alemania, Jordania, Países Bajos, Catar y España.

Asimismo, empresas tecnológicas han dispuesto de sus productos para aportar en las maratónicas labores.

Tal es el ejemplo de la empresa de internet satelital Starlink, desarrollada por SpaceX de Elon Musk, anunció servicio gratuito hasta el 25 de julio a los clientes de las zonas afectadas.

“Tras los devastadores terremotos del 24 de junio, Starlink ofrece servicio gratuito hasta el 25 de julio a los clientes de las zonas afectadas de Venezuela”, detalló la compañía en un comunicado.

Asimismo, la empresa de servicios satelitales Vantor ha activado su "Programa de Datos Abiertos para Venezuela en respuesta a los potentes terremotos de ayer, proporcionando a las organizaciones de primera línea y a la comunidad de mapeo de código abierto acceso gratuito a nuestras imágenes de alta resolución para ayudar a acelerar los esfuerzos de respuesta y recuperación".

"Subiremos continuamente nuevas imágenes satelitales de alta resolución a este sitio en las próximas horas y días tan pronto como estén disponibles", añadió Vantor.