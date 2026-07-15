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Muertos

Emergencia en Alcatraz: un muerto y 3 desaparecidos tras el hundimiento de un barco con 20 personas a bordo

julio 15, 2026
Por: Redacción NTN24
Emergencia en Alcatraz: un muerto y 3 desaparecidos tras el hundimiento de un barco con 20 personas a bordo - EFE
Emergencia en Alcatraz: un muerto y 3 desaparecidos tras el hundimiento de un barco con 20 personas a bordo - EFE
Los equipos de rescate "recibieron un aviso sobre un barco en llamas, a unos 550 metros de Alcatraz", explicó Dean Crispen, jefe de bomberos de San Francisco.

Una persona murió y otras tres están desaparecidas después del naufragio de un barco que transportaba a 20 personas en la bahía de San Francisco, cerca de Alcatraz, informaron el martes las autoridades de Estados Unidos.

Los equipos de rescate "recibieron un aviso sobre un barco en llamas, a unos 550 metros de Alcatraz" hacia las 15H35 locales, explicó Dean Crispen, jefe de bomberos de San Francisco.

Los socorristas constataron "que una embarcación había volcado" cuando llegaron al lugar, añadió Crispen en un video publicado en redes sociales.

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Un pasajero murió pese a los esfuerzos de reanimación cardiaca de los socorristas. Los bomberos reportaron inicialmente dos desaparecidos, pero luego actualizaron la cifra a tres, citando declaraciones de testigos.

Las autoridades confirmaron que las otras 16 personas que iban en el barco fueron rescatadas.

Medios locales captaron el final del naufragio de la pequeña embarcación a motor. En estas imágenes se la ve hundirse en la bahía de San Francisco.

Las autoridades no han señalado si el barco se dirigía a Alcatraz, venía de la isla o navegaba por la bahía por otros motivos.

La isla de Alcatraz alberga una antigua prisión reconvertida en una importante atracción turística de San Francisco, ubicada en la costa oeste de Estados Unidos.

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