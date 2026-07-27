¿Qué buscan la Asamblea de 2015 y el régimen con la instalación de la mesa de diálogo sin Machado?

César Pérez Vivas, exdiputado de la Asamblea Nacional de Venezuela, analizó en NTN24 el diálogo en el país entre la Asamblea Nacional de 2015 y el régimen chavista, y que no contempla a María Corina Machado y Edmundo González. Según Pérez Vivas, la Asamblea de 2015 representa intereses distintos a los actuales: “Esa corporación fue elegida en unas circunstancias, en una situación de liderazgo totalmente diferente… Ya han transcurrido once años, han cambiado la representación y la legitimidad”.