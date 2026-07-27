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¿Qué buscan la Asamblea de 2015 y el régimen con la instalación de la mesa de diálogo sin Machado?

julio 27, 2026
Por: Redacción NTN24
César Pérez Vivas, exdiputado de la Asamblea Nacional de Venezuela, analizó en NTN24 el diálogo en el país entre la Asamblea Nacional de 2015 y el régimen chavista, y que no contempla a María Corina Machado y Edmundo González. Según Pérez Vivas, la Asamblea de 2015 representa intereses distintos a los actuales: “Esa corporación fue elegida en unas circunstancias, en una situación de liderazgo totalmente diferente… Ya han transcurrido once años, han cambiado la representación y la legitimidad”.

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