Los desorbitantes precios de las entradas para la final del Mundial entre Argentina y España: superan los 5 mil dólares

La gran final del Mundial 2026 entre los seleccionados de Argentina y España, que se disputará este domingo 19 de julio en Nueva York, atraerá a millones de personas de todo el mundo que seguirán el encuentro en la transmisión oficial.

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Además, se espera que el estadio MetLife esté a reventar con miles de hinchas de ambas selecciones que coparán las gradas. No obstante, acceder a una butaca tiene costos millonarios para los aficionados.

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Y es que desde que se conocieron las dos selecciones clasificadas a la gran final, los precios se han disparado sin contemplaciones.

En las últimas horas se conoció que la entrada más barata podría costar hasta 5 mil dólares, más de 15 millones de pesos colombianos. Esto en caso de las entradas más económicas, dado que la más elevada podría superar los 80 mil dólares.

Además, una entrada de categoría uno podría costar hasta 11 mil dólares, más de 30 millones de pesos colombianos.

Cabe recordar que para este Mundial, la FIFA cuenta con una plataforma de reventa dado que la boletería a precio oficial se agotó incluso antes del comienzo de la cita orbital.

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Incluso, esto derivó en una polémica debido al alto precio de las entradas y el poco acceso para compradores locales, al tiempo del provecho que sacaron los revendedores.

Este es el Mundial más caro de la historia del fútbol en cuanto a la boletería, lo que desato las quejas de los aficionados y varias organizaciones defensoras del fútbol.