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Terremoto en Venezuela

EE. UU. suspende por cuatro meses algunas sanciones contra el régimen de Venezuela para facilitar operaciones de rescate por terremotos

junio 26, 2026
Por: Agencia France Presse - AFP
Terremotos en Venezuela - Foto EFE y AFP
Terremotos en Venezuela - Foto EFE y AFP
La medida anunciada por el Departamento del Tesoro aplicará hasta el 23 de octubre.

El Gobierno de Estados Unidos, a través del Departamento del Tesoro, anunció la suspensión de las sanciones económicas contra el régimen de Venezuela que pudieran obstaculizar las operaciones de rescate tras los devastadores terremotos que dejan centenares de muertos.

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"Todas las transacciones relacionadas con las operaciones de socorro tras el terremoto en Venezuela, que de otro modo estarían prohibidas, quedan autorizadas", detalló el Tesoro, subrayando que la medida aplicará hasta el 23 de octubre.

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Asimismo, explicó que los programas de sanciones de EE. UU. “incluyen amplias autorizaciones para actividades humanitarias, y esta Licencia General proporciona mayor claridad y certeza para aquellos que buscan entregar asistencia por los terremotos, permitiéndoles enfocarse en apoyar a las comunidades afectadas y avanzar en los esfuerzos de recuperación en Venezuela”.

Washington sometió al régimen chavista a un duro paquete de sanciones económicas, especialmente a partir de 2019, para presionar al entonces jefe de la dictadura, Nicolás Maduro, quien fue capturado a principios de este año durante una operación especial en Caracas.

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El miércoles 24 de julio, el país latinoamericano sufrió dos potentes terremotos de magnitud 7,5 y 7,2 que causaron al menos 589 muertos, según el último balance de Delcy Rodríguez.

Ante la emergencia, decenas de países se sumaron en solidaridad y manifestaron su ayuda al país para atender la tragedia que, además, deja miles de lesionados y desaparecidos.

Ayuda procedente de Chile, Colombia, El Salvador, Italia, México, Suiza y Estados Unidos ya ha aterrizado en Venezuela.

Además, equipos de rescate precedentes de Reino Unido, la República Checa, Ecuador, Francia, Alemania, Jordania, los Países Bajos, Catar y España también se están movilizando.

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