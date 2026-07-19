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Mundial 2026

La imagen del 'Dibu' Martínez llorando tras la caída de Argentina ante España en la final del Mundial 2026

julio 19, 2026
Por: Luis Cifuentes
Emiliano Martínez, portero del Aston Villa - Foto: EFE
Emiliano Martínez, portero del Aston Villa - Foto: EFE
El portero argentino no pudo contener las lágrimas tras perder ante la selección ibérica en la final del Mundial 2026.

La Selección Argentina cayó este domingo por la mínima diferencia ante España en la final de la Copa del Mundo que se disputó en Nueva Jersey.

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Los dirigidos por Lionel Scaloni no pudieron obtener la segunda Copa del Mundo seguida después de lo alcanzado en Qatar 2022, cuando obtuvieron la tercera estrella.

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Al final del encuentro, una imagen le dio la vuelta al mundo y generó diferentes reacciones entre los aficionados.

El guardameta argentino, Emiliano ‘Dibu’ Martínez no pudo contener las lágrimas y fue captado llorando por la derrota ante la selección ibérica.

La imagen que se ha hecho viral en redes sociales muestra al portero del Aston Villa entre lágrimas, sentado en el banco de suplentes y lamentando la derrota por la mínima diferencia en la final de la Copa del Mundo.

El guardameta, que genera odios y amores entre los aficionados, fue una de las figuras del encuentro tras atajar 11 tiros al arco ante la incesante presión de la selección española que se vio mejor durante los 120 minutos.

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Los comentarios de los aficionados en redes sociales no se hicieron esperar. Que “Grande ‘Dibu’, el único que jugo la final los demás un asco lo siento por Messi”; “Nos salvó de perder por goleada, se agradece”; “Baila ahora”; “El único partido bueno que hace y pierden”; “la mejor foto del mundial”; fueron algunos comentarios en redes.

Finalmente, el portero de la selección española Unai Simón se llevó el Guante de Oro como el Mejor Arquero del Mundial, premio que obtuvo el portero marplatense cuatro años atrás en Qatar,

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