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Jueves, 30 de julio de 2026
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Neymar Jr

Jugadores de equipo venezolano dejaron a Neymar hasta sin su pantalón corto tras partido en Copa Sudamericana

julio 30, 2026
Por: Luis Cifuentes-Redacción NTN24
Neymar Junior, convocado por Brasil al Mundial de 2026 - Foto: EFE
Neymar Junior, convocado por Brasil al Mundial de 2026 - Foto: EFE
A su vez, el jugador tuvo que quitarse su camiseta y hasta sacarse fotografías al término de la goleada del Santos.

El jugador brasileño Neymar se quedó hasta sin su pantalón corto tras disputar un partido con un equipo venezolano durante los play-offs de la Copa Sudamericana.

El hecho se registró después del encuentro entre Universidad Central de Venezuela y Santos por los play-offs del torneo continental.

Tras el juego que terminó 4 a 2 a favor del equipo paulista, los jugadores del equipo venezolano se reunieron en torno a la estrella brasileña para pedirle fotografías y hasta pedirle su indumentaria deportiva.

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Cuando terminó el juego en el estadio del Santos, varios jugadores se acercaron después de la derrota para conocer al jugador de la selección brasileña.

Incluso, uno de ellos le pidió el pantalón corto a Neymar, por lo que el jugador procedió a quitárselo y se lo regaló sin ningún problema.

A su vez, el jugador tuvo que quitarse su camiseta y hasta sacarse fotografías al término de la goleada del Santos.

El resultado global del encuentro terminó en goleada 8 a 3 tras el 4 a 1 en el partido de ida en Venezuela.

Con dicho resultado, la UCV quedó eliminada de la Copa Sudamericana tras clasificarse para los play-offs luego de quedar tercero en la fase de grupos de la Copa Libertadores.

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Tras el pitazo final en el escenario conocido como Vila Belmiro, Edwin 'Shirra' Mosquera, exfutbolista de Millonarios e Independiente Santa Fe, protagonizó un momento que rápidamente llamó la atención en las redes sociales.

Mientras grababa un video junto a Neymar, aprovechó para darle un beso en el cuello al delantero brasileño.

La curiosa escena desató numerosas reacciones y se convirtió en un contenido viral por el tono espontáneo y divertido del momento.

Desde el terreno de juego del estadio Urbano Caldeira, Mosquera comenzó su grabación diciendo: "Muchachos, muchachos, muchachos, les presento a alguien".

Acto seguido enfocó a Neymar y, mientras el brasileño posaba para una fotografía, le dio un breve beso en el cuello. El exjugador del Barcelona respondió entre risas, tomándose el gesto con humor.

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