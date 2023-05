Así avanzan las elecciones que definirán a los encargados de redactar una nueva Constitución en Chile

Chile inició este domingo la votación para elegir a los miembros del consejo del ente institucional que redactarán una nueva propuesta de Constitución que reemplazará a la heredada de la dictadura de Augusto Pinochet.

Desde el Servicio Nacional Electoral señalaron que son más de 15 millones los ciudadanos habilitados para sufragar y 354 los candidatos que competirán por uno de los 50 asientos que conformarán el organismo.

Los puestos de votación abrieron a las 8:00 a.m. de este domingo (hora Chile), aunque sobre las 9:00 a.m. no se habían constituido el 50% de las mesas, sin embargo, el proceso ya se encuentra en normalidad y se espera que las urnas cierren a las 6:00 p.m., para conocer los resultados de las elecciones dos horas más tarde.

En Puntas Arenas, el presidente de Chile, Gabriel Boric, participó en la jornada democrática, acudiendo a la urna donde se encontraba asignado para ejercer su voto, y aprovecho para enviar un mensaje a los chilenos.

“Sea cual sea el resultado que tendremos hoy día en la noche, la elección de los nuevos consejeros constitucionales, configura un avance para el país, en donde hemos sido capaces de ponernos de acuerdo en darle continuidad a un proceso que no ha sido fácil, pero cuyo sentido nace desde las necesidades más profundas de nuestro pueblo”, señaló el mandatario.

A su vez agradeció a los carabineros y las Fuerzas Armadas por su valiosa cooperación con el frente de seguridad en estas elecciones, y añadió, “quiero que sepan que hemos trabajado a lo largo del país, para que este sea un proceso impecable y ordenado como gobierno estamos preocupados y ocupados por el buen funcionamiento de transporte público y las medidas de seguridad”.

Estos comicios serían el segundo intento en menos de dos años de avanzar en la constituyente que busca Boric, luego del fracaso del 4 de septiembre de 2022 en donde los chilenos asistieron a las urnas y rechazaron con una contundente mayoría del 62% la propuesta elaborada en ese momento por la entonces convención constitucional dominada por miembros de izquierda.

Esta vez, 354 candidatos compiten por uno de los 50 asientos que conformarán el organismo que será paritario, compuesto por 25 hombres y 25 mujeres que estarán a cargo de redactar una propuesta de nueva constitución.

Son cinco fuerzas las que compiten en los comicios, tres pactos y dos partidos, el oficialismo va dividido en dos colisiones tras no llegar a un acuerdo, el pacto Unidad para Chile lo conforman el Frente Amplio, coalición que llevó a Gabriel Boric a la Presidencia, y el partido Socialista.

La centro-izquierda conformó el pacto todo por Chile, mientras la centro-derecha se agrupó en Chile Seguro, por su parte, el Partido de la Gente y el partido republicano no tendrán ninguna alianza, de esta manera los chilenos definirán quienes escribirán la que podría ser la nueva constitución del país.

El Consejo Constitucional tendrá un plazo de seis meses para presentar a los ciudadanos un texto definitivo, el cual surgirá de un borrador elaborado por un grupo de 24 expertos escogidos por el parlamento que trabajan en el proyecto desde marzo.

Finalmente, el 17 de diciembre, los chilenos irán a las urnas nuevamente para que en un plebiscito aprueben o rechacen la propuesta de nueva constitución.