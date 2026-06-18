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Jueves, 18 de junio de 2026
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Ataque

Así fue el mortal ataque que el Comando Sur llevó a cabo contra narcolancha en el Pacífico: tres señalados narcoterroristas fueron abatidos

junio 18, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Nuevo ataque de EE. UU. a narcolancha- Captura de video
Nuevo ataque de EE. UU. a narcolancha- Captura de video
“La inteligencia confirmó que el buque transitaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico Oriental”, detalló el Comando Sur.

Este jueves 18 de junio, el Ejército de Estados Unidos llevó a cabo un nuevo ataque contra una presunta narcolancha en el Pacífico oriental, según reportó el Comando Sur.

El mando militar, responsable de las operaciones militares en América Latina, América Central y el Caribe, dijo en un mensaje en X que la Fuerza de Tarea Conjunta Lanza del Sur llevó a cabo el ataque cinético contra el buque que era “operado por Organizaciones Terroristas Designadas”.

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“La inteligencia confirmó que el buque transitaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico Oriental y estaba involucrado en operaciones de narcotráfico”, detalló.

Según el reporte, tres señalados narcotraficantes masculinos fueron abatidos durante esta acción y ninguna fuerza militar de EE. UU. resultó herida.

La publicación estuvo acompañada de un video que muestra a una embarcación movilizándose por el mar antes de ser impactada por un proyectil que provoca una fuerte explosión, seguida de una gran columna de humo.

Desde finales de 2025, la Administración del presidente Donald Trump lleva a cabo una operación antidrogas en aguas internacionales conocida como "Lanza del Sur" (Southern Spear).

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Según un recuento de la agencia de noticias AFP, más de 200 personas han muerto desde el inicio de los ataques ejecutados en el mar Caribe y el Pacífico oriental.

La Administración republicana ha insistido en que en la práctica está en guerra con los cárteles de la droga en América Latina.

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En el marco de despliegue, el 3 de enero de 2026, el presidente Trump anunció la captura del dictador venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, en una operación ejecutada por fuerzas especiales en Caracas.

Tanto Maduro como Flores fueron trasladados a Nueva York para enfrentar a la justicia de ese país por narcoterrorismo y otros delitos.

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