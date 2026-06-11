Comando Sur de Estados Unidos publica imágenes de ensayos terrestres en Guantánamo para "disuadir a actores malignos" en medio de la presión al régimen cubano

El Comando Sur de Estados Unidos publicó imágenes de ensayos terrestres en Guantánamo en las últimas horas, en medio de la presión de Washington sobre el régimen cubano y a pocos kilómetros de la capital de la isla.

A través de su cuenta de X, el Comando Sur dio a conocer que en la base militar de Guantánamo se llevan a cabo ensayos de operaciones terrestres para “disuadir actores malignos”.

Al mismo tiempo dio a conocer la fotografía de los ensayos que se llevan a cabo con personal especializado y helicópteros.

“Marines de EE. UU. realizan un ensayo de descenso rápido de largo alcance desde un UH-1Y Venom con el Escuadrón de Tiltrotor Mediano de Marines (VMM) 365 (Reforzado), LCF-24, en la Estación Naval de la Bahía de Guantánamo, Cuba, el 4 de junio de 2026”, indicó el Comando Sur.

VEA TAMBIÉN "El futuro de Cuba está en manos de Trump": analista sobre presión de Estados Unidos al régimen cubano o

Según el Comando Sur, las acciones tienen como objetivo la lucha contra el narcotráfico así como “proteger” a Estados Unidos ante “la amenaza continua”.

“Las fuerzas militares de EE. UU. están desplegadas en el área de responsabilidad de #SOUTHCOM en apoyo a #OpSouthernSpear, operaciones dirigidas por @DeptofWar, y las prioridades del presidente para interrumpir el tráfico ilícito de drogas, disuadir a actores malignos y proteger la patria mediante una presencia continua”, agregó.

Los ensayos se llevan a cabo junto a la Unidad Expedicionaria de la Marina de Estados Unidos, según detalló la publicación.

Cabe recordar que este miércoles, el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, estuvo en la isla de Guantánamo desde donde se refirió al régimen cubano y lanzó una advertencia.

Durante un pronunciamiento dirigido a las tropas de Estados Unidos en la Base Naval de la Bahía de Guantánamo, en Cuba, el secretario de Guerra que "el Departamento de Guerra va a estar preparado y dispuesto para cualquier eventualidad posible".

Para el jefe del Pentágono, quien llegó a la isla a primera hora del miércoles, "lo que sucede con el futuro de Cuba está en manos del presidente de los Estados Unidos y del liderazgo de Cuba", según señaló en la misma intervención, en medio de una fuerte presión del Gobierno de Donald Trump sobre el régimen castrista.