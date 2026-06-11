NTN24
Jueves, 11 de junio de 2026
Jueves, 11 de junio de 2026
Presión sobre régimen de Cuba

Comando Sur de Estados Unidos publica imágenes de ensayos terrestres en Guantánamo para "disuadir a actores malignos" en medio de la presión al régimen cubano

junio 11, 2026
Por: Luis Cifuentes
Base naval de Guantánamo - Foto: EFE
Base naval de Guantánamo - Foto: EFE
El Comando Sur dio a conocer la fotografía de los ensayos que se llevan a cabo con personal especializado y helicópteros.

El Comando Sur de Estados Unidos publicó imágenes de ensayos terrestres en Guantánamo en las últimas horas, en medio de la presión de Washington sobre el régimen cubano y a pocos kilómetros de la capital de la isla.

A través de su cuenta de X, el Comando Sur dio a conocer que en la base militar de Guantánamo se llevan a cabo ensayos de operaciones terrestres para “disuadir actores malignos”.

Al mismo tiempo dio a conocer la fotografía de los ensayos que se llevan a cabo con personal especializado y helicópteros.

“Marines de EE. UU. realizan un ensayo de descenso rápido de largo alcance desde un UH-1Y Venom con el Escuadrón de Tiltrotor Mediano de Marines (VMM) 365 (Reforzado), LCF-24, en la Estación Naval de la Bahía de Guantánamo, Cuba, el 4 de junio de 2026”, indicó el Comando Sur.

o

Según el Comando Sur, las acciones tienen como objetivo la lucha contra el narcotráfico así como “proteger” a Estados Unidos ante “la amenaza continua”.

“Las fuerzas militares de EE. UU. están desplegadas en el área de responsabilidad de #SOUTHCOM en apoyo a #OpSouthernSpear, operaciones dirigidas por @DeptofWar, y las prioridades del presidente para interrumpir el tráfico ilícito de drogas, disuadir a actores malignos y proteger la patria mediante una presencia continua”, agregó.

Los ensayos se llevan a cabo junto a la Unidad Expedicionaria de la Marina de Estados Unidos, según detalló la publicación.

Cabe recordar que este miércoles, el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, estuvo en la isla de Guantánamo desde donde se refirió al régimen cubano y lanzó una advertencia.

o

Durante un pronunciamiento dirigido a las tropas de Estados Unidos en la Base Naval de la Bahía de Guantánamo, en Cuba, el secretario de Guerra que "el Departamento de Guerra va a estar preparado y dispuesto para cualquier eventualidad posible".

Para el jefe del Pentágono, quien llegó a la isla a primera hora del miércoles, "lo que sucede con el futuro de Cuba está en manos del presidente de los Estados Unidos y del liderazgo de Cuba", según señaló en la misma intervención, en medio de una fuerte presión del Gobierno de Donald Trump sobre el régimen castrista.

Temas relacionados:

Presión sobre régimen de Cuba

Comando Sur

Cuba

Guantánamo

Ejercicios militares

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Es un malabarismo para ayudarle a Iván Cepeda a ser presidente de Colombia": analistas cuestionan solicitud de sanción a Gustavo Petro en Comisión de Acusaciones

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Pretende ser extendido por el Rodrigato": experto advierte sobre la crisis en el Arco Minero de Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

El excabecilla de las Farc alias 'Timochenko' anunció su respaldo a la candidatura de Iván Cepeda

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Esto es lo que se sabe sobre disparos aéreos y movilización militar en zonas mineras de Venezuela

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Escándalo en España: Audiencia Nacional imputa a José Luis Rodríguez Zapatero

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

La Tierra se calienta más rápido de lo previsto: expertos advierten años de calor sin precedentes

Ver más

Videos

Ver más
Gustavo Petro - Foto AFP
Colombia

"Es un malabarismo para ayudarle a Iván Cepeda a ser presidente de Colombia": analistas cuestionan solicitud de sanción a Gustavo Petro en Comisión de Acusaciones

Marta Lucía Ramírez - AFP
Colombia

"Todo lo que hace Petro está fríamente calculado": Marta Lucía Ramírez sobre polémica por suspensión promovida por una congresista del Pacto Histórico

Banderas EE. UU. y Cuba - Foto de referencia Canva/ Donald Trump - Foto AFP
Estados Unidos

"El futuro de Cuba está en manos de Trump": analista sobre presión de Estados Unidos al régimen cubano

Iglesia | Foto AFP
Iglesia

La Basílica de la Sagrada Familia inaugura emblemática torre y se convierte en la iglesia más alta del mundo bendecida por el papa León XIV

Estadio Ciudad de México, mejor conocido como Estadio Azteca - Foto: AFP
Copa del Mundo

Esta es la dorada historia con Pelé y Maradona como protagonistas del estadio donde Colombia jugará su primer partido del Mundial 2026

Más de Actualidad

Ver más
Vladimir Putin y Xi Jinping | Foto AFP
China

Xi Jinping y Vladimir Putin ratifican relación "inquebrantable" frente a crisis global a menos de una semana de visita de Trump a China

Raúl Castro, dictador cubano - Foto: EFE
Golpe al régimen de Cuba

"Es Raúl Castro dando la orden": Wilfrido Cancio, periodista que reveló el audio del dictador cuando manda el derribo de dos avionetas de la organización Hermanos al Rescate

María Corina Machado, galardonada con el premio Nobel de la Paz - Foto: EFE
María Corina Machado

"Venezuela está floreciendo de nuevo": María Corina Machado en discurso desde Oslo en el que remarcó que regresará pronto a su país

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Papa León XIV

Magnifica Humanitas, 2

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Naturaleza

El Norte vuelve a contabilizar la naturaleza del Sur… y otra vez olvida pagarla

Por: Alexis L. Leroy
Arturo McFields Gobierno de Bolivia

Captura inmediata de Evo Morales es fundamental para una Bolivia próspera y segura

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

Juridicidad en versión hermanos Rodríguez

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Néstor Lorenzo | Foto AFP
Fútbol

Estos son los 26 convocados por Néstor Lorenzo para disputar el Mundial 2026

Vladimir Putin y Xi Jinping | Foto AFP
China

Xi Jinping y Vladimir Putin ratifican relación "inquebrantable" frente a crisis global a menos de una semana de visita de Trump a China

Raúl Castro, dictador cubano - Foto: EFE
Golpe al régimen de Cuba

"Es Raúl Castro dando la orden": Wilfrido Cancio, periodista que reveló el audio del dictador cuando manda el derribo de dos avionetas de la organización Hermanos al Rescate

Estación Espacial Internacional - Foto NASA
Estación Espacial Internacional

Alerta en la Estación Espacial Internacional: ¿qué es realmente esta impresionante estructura y cuál es su función?

María Corina Machado, galardonada con el premio Nobel de la Paz - Foto: EFE
María Corina Machado

"Venezuela está floreciendo de nuevo": María Corina Machado en discurso desde Oslo en el que remarcó que regresará pronto a su país

Bandera de Irán (Canva) - Donald Trump (AFP)
Irán - EEUU

La tregua entre Irán y Estados Unidos se desgasta: “esto de tregua tradicional tiene muy poco”

Diosdado Cabello, integrante del régimen venezolano - Foto: EFE
Dictadura en Venezuela

"La estamos esperando, ojalá venga rápido": Diosdado Cabello sobre María Corina Machado

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre