NTN24
Martes, 16 de junio de 2026
Martes, 16 de junio de 2026
Comando Sur

Comando Sur de EE. UU. efectuó nueva operación militar en el Pacífico oriental contra una embarcación: murió una persona

junio 16, 2026
Por: Redacción NTN24
Comando Sur de Estados Unidos llevó a cabo una operación militar en el océano Pacífico oriental contra una nueva embarcación - Fotos: X
Comando Sur de Estados Unidos llevó a cabo una operación militar en el océano Pacífico oriental contra una nueva embarcación - Fotos: X
La acción fue ejecutada por la Fuerza de Tarea Conjunta 'Lanza del Sur'.

Este martes en horas de la noche, el Comando Sur de Estados Unidos informó que llevó a cabo una operación militar en el océano Pacífico oriental contra una nueva embarcación presuntamente vinculada a organizaciones del narcotráfico.

o

En dicha operación militar, según reportes, murió una persona y otras dos sobrevivieron.

La información oficial sostiene que las labores de inteligencia determinaron que la embarcación navegaba por rutas irregulares.

Específicamente, participaba en actividades relacionadas con el tráfico de drogas en el Pacífico oriental.

La acción fue ejecutada por la Fuerza de Tarea Conjunta "Lanza del Sur", que la Unión Americana ejecuta en aguas internacionales de hace poco más de 10 meses.

o

La política antidrogas adoptada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se basa en una ofensiva militar directa.

En ese sentido, las fuerzas mlitares de EE. UU. desarrollan hasta la fecha ataques cinéticos letales contra embarcaciones sospechosas en aguas internacionales del Caribe y el Pacífico.

Según las Casa Blanca, estos operativos, agrupados bajo la Operación 'Lanza del Sur', han resultado en decenas de ataques a "narcoterroristas".

o

La campaña de operaciones letales, dirigida por el Comando Sur de EE. UU., se ha centrado en lanchas que presuntamente transportan drogas y pertenecen a organizaciones consideradas terroristas.

Temas relacionados:

Comando Sur

Operación

Océano Pacífico

Embarcaciones

Ofensiva

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿Jugada política? Gobierno Petro firma polémico decreto que sirve a grupo ilegal antes de elecciones: "Están presionando a la población para que vote por Cepeda"

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Es el principio de una larga negociación”: analista sobre el acuerdo entre EE. UU. y el régimen de Irán

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Juez acepta petición de aplazar audiencia contra Nicolás Maduro y Cilia Flores

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Diario español revela que Estados Unidos tenía un plan para retener a Rodríguez Zapatero antes de su viaje a Caracas para reunirse con Delcy Rodríguez

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Colombia está a cerca de dejar de ser una democracia plena y caer a un régimen híbrido?

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

La Tierra se calienta más rápido de lo previsto: expertos advierten años de calor sin precedentes

Ver más

Videos

Ver más
Gustavo Petro - Foto AFP
Colombia

"Es un malabarismo para ayudarle a Iván Cepeda a ser presidente de Colombia": analistas cuestionan solicitud de sanción a Gustavo Petro en Comisión de Acusaciones

Marta Lucía Ramírez - AFP
Colombia

"Todo lo que hace Petro está fríamente calculado": Marta Lucía Ramírez sobre polémica por suspensión promovida por una congresista del Pacto Histórico

Banderas EE. UU. y Cuba - Foto de referencia Canva/ Donald Trump - Foto AFP
Estados Unidos

"El futuro de Cuba está en manos de Trump": analista sobre presión de Estados Unidos al régimen cubano

Iglesia | Foto AFP
Iglesia

La Basílica de la Sagrada Familia inaugura emblemática torre y se convierte en la iglesia más alta del mundo bendecida por el papa León XIV

Estadio Ciudad de México, mejor conocido como Estadio Azteca - Foto: AFP
Copa del Mundo

Esta es la dorada historia con Pelé y Maradona como protagonistas del estadio donde Colombia jugará su primer partido del Mundial 2026

Más de Actualidad

Ver más
Captura de Nicolás Maduro - AFP
Nicolás Maduro

"Ese 3 de enero cambió la historia de Venezuela y le agradecemos a Estados Unidos": Dignora Hernández, secretaria del partido Vente Venezuela

Tareck El Aissami, expresidente de la estatal petrolera venezolana (EFE)
Tareck El Aissami

Suspenden audiencia contra Tareck El Aissami tras declararse en huelga de hambre: habría salpicado a miembros del régimen venezolano

Papa León XIV - Foto: EFE
Perú

Gobierno de Perú anunció que el papa León XIV visitará el país suramericano antes de fin de año

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Papa León XIV

Magnifica Humanitas, 2

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Naturaleza

El Norte vuelve a contabilizar la naturaleza del Sur… y otra vez olvida pagarla

Por: Alexis L. Leroy
Arturo McFields Gobierno de Bolivia

Captura inmediata de Evo Morales es fundamental para una Bolivia próspera y segura

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

Juridicidad en versión hermanos Rodríguez

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
José Mourinho, DT portugués / Escudo del Real Madrid - Fotos: EFE
Real Madrid

En medio de la apertura del Mundial, el Real Madrid anuncia a José Mourinho como su nuevo DT

Rafael Yuste, presidente en funciones del FC Barcelona / Florentino Pérez, presidente del Real Madrid - Fotos: EFE
FC Barcelona

El FC Barcelona advierte con llevar a cabo "acciones legales" por señalamientos de Florentino Pérez

Captura de Nicolás Maduro - AFP
Nicolás Maduro

"Ese 3 de enero cambió la historia de Venezuela y le agradecemos a Estados Unidos": Dignora Hernández, secretaria del partido Vente Venezuela

Gustavo Petro - Foto AFP
Gustavo Petro

"Hicieron una estrategia jurídica mal hecha para que lo suspendieran y poder hacerle campaña a Cepeda": exministro Luis Felipe Henao sobre solicitud para apartar de su cargo a Petro

Sistema de salud en Colombia - EFE
Salud

"El sistema de salud colombiano era ejemplo hasta hace muy pocos años en la región y en el mundo": Ana María Vesga, presidente de ACEMI

James Rodríguez, jugador de la selección Colombia - Foto: EFE
James Rodríguez

James Rodríguez fue la sensación entre los jugadores de Costa Rica: en fila, se tomaron fotos con él tras el encuentro de la Selección Colombia

Tareck El Aissami, expresidente de la estatal petrolera venezolana (EFE)
Tareck El Aissami

Suspenden audiencia contra Tareck El Aissami tras declararse en huelga de hambre: habría salpicado a miembros del régimen venezolano

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre