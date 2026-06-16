Comando Sur de EE. UU. efectuó nueva operación militar en el Pacífico oriental contra una embarcación: murió una persona

Este martes en horas de la noche, el Comando Sur de Estados Unidos informó que llevó a cabo una operación militar en el océano Pacífico oriental contra una nueva embarcación presuntamente vinculada a organizaciones del narcotráfico.

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En dicha operación militar, según reportes, murió una persona y otras dos sobrevivieron.

La información oficial sostiene que las labores de inteligencia determinaron que la embarcación navegaba por rutas irregulares.

Específicamente, participaba en actividades relacionadas con el tráfico de drogas en el Pacífico oriental.

La acción fue ejecutada por la Fuerza de Tarea Conjunta "Lanza del Sur", que la Unión Americana ejecuta en aguas internacionales de hace poco más de 10 meses.

La política antidrogas adoptada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se basa en una ofensiva militar directa.

En ese sentido, las fuerzas mlitares de EE. UU. desarrollan hasta la fecha ataques cinéticos letales contra embarcaciones sospechosas en aguas internacionales del Caribe y el Pacífico.

Según las Casa Blanca, estos operativos, agrupados bajo la Operación 'Lanza del Sur', han resultado en decenas de ataques a "narcoterroristas".

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La campaña de operaciones letales, dirigida por el Comando Sur de EE. UU., se ha centrado en lanchas que presuntamente transportan drogas y pertenecen a organizaciones consideradas terroristas.