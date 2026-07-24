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Viernes, 24 de julio de 2026
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SpaceX

Se posterga lanzamiento de prueba del Mega Cohete Starship de SpaceX: los motivos que expuso la empresa de Elon Musk

julio 24, 2026
Por: Redacción NTN24
SpaceX pospone nuevo lanzamiento- Foto: EFE
SpaceX pospone nuevo lanzamiento- Foto: EFE
La compañía aeroespacial de Elon Musk pospuso la misión en su centro de lanzamientos de Starbase, en Texas.

El gigante aeroespacial SpaceX decidió aplazar el decimotercer vuelo de prueba no tripulado de su sistema de gran tonelaje Starship, debido a las inclemencias del mal tiempo registradas en las instalaciones de Starbase, ubicada en las costas del Golfo de México, en Texas.

Mediante un comunicado oficial del magnate Elon Musk confirmó la apertura de una nueva ventana de lanzamiento para este viernes 24 de julio a las 17:45 hora local (22:45 GMT).

"Un objetivo clave para la prueba de vuelo es obtener imágenes claras desde tierra del escudo térmico de Starship mientras vuela a una presión dinámica más alta durante el ascenso, lo cual no será posible con las condiciones climáticas de hoy. Se pronostica que la visibilidad será ideal para un intento el viernes", explicó la empresa.

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Esta nueva postergación se suma al intento fallido del pasado 16 de julio, cuando la operación debió ser suspendida de manera preventiva durante la cuenta regresiva en la plataforma.

Al menos cuatro de los 33 motores durante la cuenta atrás no lograron encender a tiempo y los sistemas informativos de seguridad activaron el protocolo de abortar el lanzamiento de despegue.

La prueba representa el segundo vuelo del año y el segundo del protocolo de tercera generación del proyectil, el cual realizó su vuelo inaugural el pasado 22 de mayo.

En esta oportunidad, los ingenieros buscan evaluar capacidades cruciales como perfeccionar la maniobra del encendido de motores en las fases de retorno y amerizaje en una plataforma sobre aguas del golfo de México.

La agencia de espacial norteamericana (NASA) monitorea con minuciosidad cada avance de SpaceX, dado los últimos reportes de cancelar una vez más el lanzamiento de prueba del cohete de tercera generación del Starship, es la piedra angular del modelo de aterrizaje que llevará de regreso a los astronautas a la superficie lunar en el marco del programa Artemis.

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Debido a esto la misión tripulada hacia la Luna se ha tenido que reprogramar a finales de 2026 hacia mediados de 2027, este escenario mantiene a SpaceX en competencia directa con Blue Origin, la compañía aeroespacial del magnate Jeff Bezos, que ofrece su módulo Blue Moon como alternativa estratégica para el programa espacial de Estados Unidos.

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