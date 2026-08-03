EE. UU. revela video de la tensa comunicación de un buque de guerra con otra embarcación en el estrecho de Ormuz: "Si no cumple, le obligaremos a cumplir por la fuerza"

Este lunes, el Comando Central de Estados Unidos compartió un video que revela la tensa comunicación de un buque de guerra con un buque comercial en medio del bloqueo que ejerce en el estrecho de Ormuz.

El estrecho sigue siendo uno de los puntos más complejos en el conflicto entre Washington y la teocracia de Teherán, pues es uno de los pasos comerciales más importantes del mundo y un punto clave para la industria petrolera mundial.

"Las fuerzas de EE.UU. continúan aplicando estrictamente el bloqueo de EE.UU. contra Irán. A partir del 3 de agosto, CENTCOM ha redirigido 44 buques comerciales, ha desactivado 2 y ha abordado 2", señaló el organismo militar en sus redes sociales.

En el video se muestra la comunicación de un marinero desde un buque de guerra de Estados Unidos, identificado como Buque de Guerra 45.

"Capitán, se le solicita que cambie de rumbo a 190. Si no cumple, le obligaremos a cumplir por la fuerza", dice el uniformado de Estados Unidos en una clara amenaza a la otra embarcación.

Y añadió: "Aquí Buque de Guerra 45. Monitorearemos su rumbo en busca de cumplimiento en este momento. Buque de Guerra 45, en espera en el canal 16, cambio y fuera".

Minutos antes de la difusión del video, el presidente Donald Trump advirtió a Irán que debe escoger entre un "acuerdo" o la "rendición total", después de que Teherán negara que esté negociando con Estados Unidos.

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"Nada llega a Irán, a menos que queramos que llegue, y nada llegará, a menos que se logre un Acuerdo o una Rendición Total", advirtió Trump en su plataforma Truth Social.

Trump había asegurado que las conversaciones con el régimen se reanudarían este lunes, luego de tomar la decisión de cancelar un “ataque masivo” inminente con el objetivo de dar paso a una salida negociada al conflicto de Oriente Medio.

Según reveló Trump la decisión de frenar la respuesta militar la cual llegó a calificar como “la más grande desde la Segunda Guerra Mundial” respondió a solicitudes directas de los gobiernos de Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Catar, así como a gestiones del propio régimen de Irán.