Así fue la sorpresiva respuesta de Vladimir Putin al insulto de Joe Biden

El pasado miércoles el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, lanzó un fuerte insulto hacia su homólogo ruso, Vladimir Putin.

Según corresponsales, durante un acto público de recaudación de fondos celebrado en California, el demócrata llamó “hijo de puta loco" al líder del Kremlin.

"Tenemos un hijo de puta loco como ese tipo Putin, y otros, y siempre tenemos que preocuparnos por el conflicto nuclear, pero la amenaza existencial para la humanidad es el clima", dijo en un breve discurso.

Aunque no dijo la frase en cuestión, Biden utilizó las letras "SOB", que en inglés se usan como la abreviatura de "son of a bitch", insulto que puede traducirse al español como "hijo de puta".

En la noche del jueves, el presidente Putin respondió a los improperios de su homólogo con una irónica y sorpresa respuesta.

El mandatario ruso aseguró que consideraba que la reelección de Biden sería mejor para Rusia que el retorno al poder de Donald Trump.

"Le dije que trabajaríamos con cualquier presidente, pero creo que para nosotros, para Rusia, Biden es preferible", señaló.

En la entrevista en televisión, dijo: "Biden evidentemente no puede decirme: Volodia, bien hecho, gracias, me has ayudado mucho".

Por su parte, el portavoz del Kremlin calificó de "inmensa vergüenza" las declaraciones del demócrata.

"Es una inmensa vergüenza para (...) Estados Unidos. Si el presidente de este país utiliza este léxico, es inevitablemente vergonzoso", declaró el portavoz, Dmitri Peskov.