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Perú

Así fue la llegada de poderoso criminal a su país en Sudamérica tras quirúrgica captura: se sometió a varias cirugías para evitar su identificación

septiembre 2, 2026
Por: Redacción NTN24
Llegada de alias Pulpo. (Crédito: Agencia Viory)
Llegada de alias Pulpo. (Crédito: Agencia Viory)
El cabecilla de Los Pulpos ha llegado al Callao en un avión de la Fuerza Aérea del Perú y quedó a disposición de las autoridades peruanas.

Jhonsson Smit Cruz Torres, alias “Jhonsson Pulpo”, en este momento ya se encuentra en Lima tras ser trasladado desde Juliaca , en un operativo de seguridad que fue encabezado por el ministro del Interior peruano, César Astudillo.

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La cabecilla de la organización criminal Los Pulpos arribó al Grupo Aéreo N.° 8 del Callao la tarde de este miércoles 2 de septiembre.

El traslado se realizó a bordo de una aeronave Hércules de la Fuerza Aérea del Perú, que partió desde Juliaca durante la tarde.

El diario El Comercio informó que Cruz Torres llegó a Lima y luego fue trasladado a la sede de la División de Lavado de Activos de la Policía Nacional del Perú. En la misma aeronave de igual forma viajó Gabriel Mendocilla Gómez, de 23 años, detenido junto al cabecilla en Bolivia.

La Agencia Andina confirmó que el Gobierno peruano concretó el traslado del detenido luego de que fuera entregado a la Policía peruana en el Centro Binacional de Atención Fronteriza de Desaguadero, en Puno. El operativo estuvo acompañado por Astudillo, quien viajó a Juliaca para supervisar el procedimiento.

La llegada a la capital representa una nueva etapa en el caso de uno de los hombres más buscados por las autoridades peruanas.

Cruz Torres había sido capturado el martes en La Paz, Bolivia, esto en una operación en la que también detuvieron a otro integrante de Los Pulpos. Según la información de AFP, los dos fueron expulsados ​​de Bolivia y quedaron bajo custodia peruana después de ser entregados en la frontera.

La operación también tuvo cooperación de Estados Unidos. La Policía Nacional del Perú informó que el FBI y la DEA apoyaron con las autoridades peruanas y bolivianas en las labores que han conducido a la captura. El embajador de Estados Unidos en Perú, Bernie Navarro, confirmó luego que el detenido ya estaba bajo custodia peruana.

En los años que estuvo prófugo, Cruz Torres recurrió incluso a cambios físicos para evitar ser identificado. AFP mencionó que las investigaciones apuntaban a distintas cirugías estéticas hechas con ese propósito. Al momento de su captura en Bolivia fue hallado sin armas y con 10.000 dólares.

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Cruz Torres dirigía Los Pulpos, organización que estaba señalada por actividades vinculadas con extorsiones, secuestros y asesinatos a sueldo. El hombre, de 30 años según el despacho de la agencia, fue condenado a cadena perpetua por el asesinato de un comerciante cometido en 2020 en un robo en Trujillo.

La captura ha sido posible tras una intervención hecha en un edificio comercial de La Paz. Cruz trató de escapar al momento de ser ubicado por las autoridades bolivianas. El jefe policial Adrián Álvarez lo había descrito desde entonces como un “blanco de alto valor regional” porque las investigaciones apuntaban igualmente a operaciones de la organización en otros países sudamericanos.

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