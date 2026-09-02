“Es una política de la dictadura cubana mantener el secretismo”: periodista sobre la salud de Raúl Castro

En medio de especulación se mantiene el estado de salud del dictador cubano Raúl Castro, de quien no se conoce imagen alguna desde el pasado 13 de agosto, día en el que hizo su última aparición de manera pública. Mientras tanto, siguen aumentando los rumores de que Castro se encuentra en estado crítico en un hospital, tras sufrir un accidente cerebrovascular. Para hablar sobre el manejo que se le ha dado a este tema en Cuba, el programa La Tarde de NTN24 conversó con el jefe de redacción del diario digital 14YMedio, Reinaldo Escobar. “Los medios oficiales no han dicho ni media palabra sobre el asunto, lo cual no quiere decir que el rumor sea falso, sino que está confirmado de ninguna manera”, expresó.