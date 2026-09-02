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Acuerdo petrolero

"Desde los primeros días, Trump dijo que el gasto de la captura de Maduro ya lo había recuperado con recursos petroleros": exsubsecretario Energía de EE. UU. a NTN24

septiembre 2, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Noche
José Fernández cuestionó en La Noche de NTN24 el acuerdo petrolero entre el Gobierno Trump y el régimen de Delcy Rodríguez y fue enfático en que "la única forma de crear estabilidad es a través de la democracia".

José Fernández, exsubsecretario de Crecimiento Económico, Energía y Medioambiente de Estados Unidos, dijo en entrevista exclusiva con el programa La Noche de NTN24 que "no es un secreto que la prioridad de Donald Trump" sobre Venezuela, "era la parte económica".

Fernández recordó que, "desde los primeros días", luego de la extracción de Nicolás Maduro en Caracas como resultado del operativo de Estados Unidos, "Trump dijo que el gasto de la captura ya lo había recuperado a través de los recursos petroleros de Venezuela".

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Las declaraciones del exsubsecretario se dieron en medio de su análisis a los acuerdos energéticos firmados este miércoles entre el gobierno del presidente Trump y el régimen de Venezuela, a cargo de Delcy Rodríguez desde la captura de Maduro.

"Lo que estamos viendo no es solamente con Venezuela, sino también con Canadá, (Trump) ha hablado de convertir a Canadá en el estado 51 de Estados Unidos y de que quiere comprar Groenlandia", agregó Fernández.

El exfuncionario de Estados Unidos durante el mandato del expresidente Barack Obama recalcó además que Trump "siempre ha dicho que quiere recuperar —porque para él es recuperar— los recursos petroleros de Venezuela que fueron capturados en los años anteriores" por el régimen chavista.

"La prioridad de Trump nunca ha sido la democracia, es la parte económica para beneficiar a Estados Unidos. No hay que hacer mucho más sino ver la estrategia de Defensa publicada por Estados Unidos, que habla de dominar América Latina, y eso es lo que está haciendo", expuso Fernández.

La tragedia humanitaria por la que atraviesan muchos ciudadanos en Venezuela a causa de la represión continua de la dictadura, de acuerdo con Fernández, "no es algo que le preocupe" al presidente Trump, pues su prioridad es, insistió, económica.

El acuerdo petrolero, cabe resaltar, le permitirá a Estados Unidos tener el control mayoritario de más de 65.000 millones de barriles de petróleo venezolano, lo que representa un poco más del 20% de las reservas del crudo.

De igual manera, el pacto contempla el desarrollo de 17 campos estratégicos con concesiones por 100 años y una inversión privada proyectada de hasta 100.000 millones de dólares en nueva infraestructura petrolera en Venezuela.

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"Es una inversión muy riesgosa para cualquier compañía", analizó Fernández. "La única forma de crear estabilidad es a través de la democracia", concluyó.

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